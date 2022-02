Alexa débarque chez Jaguar/LandRover

Par ici notre test de la Jaguar i-Pace 2021 !

ont droit à un assistant Google très efficace, surtout lorsqu'il est connecté aux services du groupe (Maps, YouTube...) et aux commandes de la voiture (climatisation, ouvrants etc.) Apple, avec Siri, reste le grand absent (sauf à utiliser CarPlay), et l'on s'étonne que la Pomme n'ait toujours pas proposé de système auto aux différents constructeurs.(y compris sur base Android) pour actionner les commandes (chauffages, sièges, ouvrants), on le retrouve d'ailleurs déjà chez plusieurs constructeurs comme Toyota, BMW, Ford ou encore Audi -et même dans la toute dernière Fiat 500 électrique.Dernier en date à adopter le système d'Amazon,. Pour en profiter, il faudra a minima le système Pivi Pro 3.0 qui est présent depuis une bonne année maintenant sur toute la gamme. On l'avait d'ailleurs testé dans l'i-Pace (ci-dessous) l'an dernier. Environ 200 000 véhicules sont ainsi potentiellement compatibles, mais nécessiteront la connectivité premium, facturée mensuellement., et même la climatisation ou encore les ouvrants, y compris à distance avec du matériel compatible. Rappelons que les derniers modèles de Jaguar Land Rover bénéficie désormais d'une très grande dalle, mais l'OS est encore à la peine face à Tesla ou Google. Ce n'est pas le pire du marché, mais il manque par exemple un planificateur efficace pour l'électrique et les applications tierces sont quasiment inexistantes (YouTube, messagerie etc.). Heureusement, CarPlay et Android Auto sont évidemment pris en charge.