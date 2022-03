Les lunettes audio Bose Frames à 99€ (-130€), timing parfait pour les beaux jours

(Alto, rappelant les célèbres Wayfarer de Ray-Ban, et Rondo). Les Frames proposent des enceintes miniatures orientées vers les oreilles de l'utilisateur (afin de ne pas déranger l'entourage), une monture en nylon, des verres teintés filtrant jusqu’à 99 % des UVA/UVB et résistants aux chocs et aux rayures, des charnières en métal, ainsi qu'un bouton de contrôle permettant de gérer la lecture de musique, le volume et de prendre ou de refuser un appel.Il sera possible de faire monter des verres correcteurs adaptés à votre vues par un opticien et une application dédiée est disponible pour gérer les fonctionnalités et les mises à jour sur iOS et Android. Les Bose Frames à 99,95€ au lieu de 229,95€