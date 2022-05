La GoPro HERO9 Black à 379€ #FrenchDays

, pratique les créateurs de contenu, un capteur 23,6 mégapixels, un écran tactile arrière de 2,27 pouces, des enregistrements vidéo montant en 5K à 30 ips, un mode photo en 20 mégapixels, la stabilisation HyperSmooth 3.0, et une batterie de 1720 mAh (contre 1220 MaH pour la GoPro HERO8) offrant 30 % d’autonomie en plus ainsi que de meilleures performances par temps froid par rapport au modèle Hero8 Black.La firme permet également d'adjoindre le module d'objectif Max à 104,94 euros afin de profiter d'un champ de vision ultra-large de 155˚ et de la stabilisation HyperSmooth Max en 2.7K à 60 ips, un module d'éclairage, ou encore un module avec un écran supplémentaire. La GoPro HERO9 Black à 379€ au lieu de 429,99€ Le GoPro Shorty (poignée/trépide) GoPro à 29,99€ au lieu de 39,99€