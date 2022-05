VE : ID.Buzz très cher, rappel Tesla, Harley électrique, Land Rover Sport et Ford E-Transit

ID Buzz Pro

et même les boomers qui faisaient la fête dans les années 60 risquent de déchanter : la version Cargo (utilitaire) démarre donc à 45 740 € HT, soit 54 430 € TTC et le modèle classique grimpe à. Pourtant, avec ses 300Km d'autonomie et sa charge à 170 kW en courant continu, il ne risque pas de vous emmener bien loin, sauf à multiplier les pauses. Seule consolation pour les campteurs, ladevrait vous éviter d'investir dans de coûteux systèmes électriques tiers -maigre consolation vu le prix !On reste dans les vans, avec la présentation du, soit le meilleur de sa catégorie. Pas de prix, pas de spécifications techniques, ni de capacité de batterie, on sait juste que la charge bidirectionnelle sera bien prise en charge et qu'il arrivera dans un an environ.fabriqués hors Europe, et les voitures sont désormais plutôt fiables, si l'on en croit les témoignages réguliers sur les forums. En revanche, le constructeur n'est pas à l'abris de quelques bugs, notamment avec son système intégré. En effet,-ce qui empêche d'avoir les données de conduite, et peut potentiellement se révéler dangereux si le véhicule n'est pas à l'arrêt complet. Tesla va régler le souci de 130 000 voitures via une mise à jour à distance (OTA), tout en précisant ne pas avoir reçu de témoignage permettant de mettre en cause ce bug lors d'accident ou de blessures éventuelles.Certains lecteurs (que j'ai croisés) m'ont transmis leur envie d'évoquer les motos électriques dans nos colonnes, on ne va donc pas se priver. Après des mois de teasing,grâce notamment à un poids nettement revu à la baisse (190 kg). Côté connectique, elle embarque un GPS, de la 4G, des MAJ à distance mais... pas de charge rapide en CCS -et ça, c'est vraiment dommage., mais plutôt abordable pour une Harley électrique.Enfin, on termine notre petite actu VE avec-disponible en 100% électrique en 2024. Ce gros bébé mesure un peu moins de 5m mais peut rouler en 100% électrique sur près de 100Km WLTP grâce à sa batterie de 32,8 kWh -la conso dépasse donc les 30kWh au 100Km, presque deux fois celle d'une Tesla ! Il sera aussi possible de le charger rapidement en 50 kW, ce qui est très rare sur les hybrides.Côté technologies, LandRover veut rester dans la course avec l'arrivée