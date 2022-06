iOS 16 : CarPlay est-il un Android Automotive déguisé ? (Le futur carOS)

- contrôle de la climatisation, des sièges chauffants etc.

- affichages des compteurs de vitesse

- données du véhicules (odomètre, charge, consommation...)

- gestion multimédia (radio, haut-parleurs...)

{"id":"634d6acea1","images":[{"id":"0","fullName":null,"description":""},{"id":"0","fullName":null,"description":""},{"id":"0","fullName":null,"description":""},{"id":"0","fullName":null,"description":""},{"id":"79ce0f79ef","fullName":"79ce0f79ef_capture-2022-06-06-a-22-59-19.jpg","description":null},{"id":"58cf288d24","fullName":"58cf288d24_capture-2022-06-06-a-23-15-20.jpg","description":null},{"id":"d902ee1754","fullName":"d902ee1754_capture-2022-06-06-a-23-14-59.jpg","description":null},{"id":"3831430910","fullName":"3831430910_capture-2022-06-06-a-23-14-46.jpg","description":null},{"id":"74c1507ed8","fullName":"74c1507ed8_capture-2022-06-06-a-23-14-40.jpg","description":null},{"id":"bf019430e4","fullName":"bf019430e4_capture-2022-06-06-a-23-14-32.jpg","description":null},{"id":"532b73265d","fullName":"532b73265d_capture-2022-06-06-a-23-14-07.jpg","description":null},{"id":"bf7e0350ab","fullName":"bf7e0350ab_capture-2022-06-06-a-23-13-59.jpg","description":null},{"id":"2f6bf45573","fullName":"2f6bf45573_capture-2022-06-06-a-23-13-57.jpg","description":null},{"id":"a125506acc","fullName":"a125506acc_capture-2022-06-06-a-23-13-51.jpg","description":null},{"id":"66b68d0d2f","fullName":"66b68d0d2f_capture-2022-06-06-a-23-13-02.jpg","description":null}]}

: il permettait de lancer des applications avec une interface adaptée à la conduite, souvent simplifiée. En pratique,: cela explique les surchauffes régulières lors de l'utilisation de Waze ou de Google Maps, alors que l'appareil tente de se charger sur un pad sans-fil.Celle nouvelle version va beaucoup plus loin,Si Apple se garde bien de fournir les détails technique au public, on imagine que. Actuellement, la compatibilité CarPlay exige la présence de hardware spécifique et d'un échange de données (comme les coordonnées GPS), ou encore le niveau de batterie, l'affichage jour/nuit etc. bref, ça ne fait pas très loin. Apple peut dès lors très bien changer les interfaces ou les applications du jour au lendemain, sans en référer aux constructeurs -Dans cette nouvelle version,. Déjà, il est y a l'ensemble des données, spécifiques à chaque voiture : en fonction des options, CarPlay devra parfaitement accéder aux fonctions de la voiture -imaginer la climatisation qui n'est pas à bonne température ou une porte qui ne soit pas bien fermée ! Cette fois, la validation du fonctionnement de CarPlay nécessitera un travail poussé entre Apple et chaque marque de voiture et la Pomme ne pourra pas pousser de mise à jour sans l'aval de Renault, Volvo ou Polestar., pour gérer notamment l'accélération graphique voire même le lancement de certaines applications. Il ne s'agit pour le moment que de simples suppositions, mais l'affichage des compteurs, du sélecteur de vitesses, du GPS ou de données critiques, exigent de la fiabilité et du répondant : si l'iPhone redémarre, plante ou chauffe, le conducteur peut se retrouver dans la panade. Je ne parle même pas des fonctions de sécurité (autopilot, angles morts, message d'arrêt d'urgence...) qui peuvent directement mettre en danger les passagers en cas de défaillance d'affichage.Mais le plus intriguant concerne les constructeurs associés : une bonne partie (Volvo, Polestar, Renautl...). D'autres, comme Mercedes ou LandRover, ont beaucoup investi dans leur OS maison et ne semble pas prêts à le déléguer à un tiers.Si le contrat avec Google n'est peut-être pas exclusif, il est envisageable que. Par exemple, pouvoir simplement gérer les commandes basiques (climatisation, radio...) sans aller jusqu'à l'instrumentation ou le contrôle des ouvrants ou des fonctions de sécurité routières. Aujourd'hui, un planificateur d'itinéraire (ChargeMap, ABRP...) n'a pas (encore) la posssibilité d'accéder aux données précises du véhicules (trajet, consommation, niveau précis de la batterie...), mais cette nouvelle version pourrait débrider un peu ces usages -ce qui arrangerait bien les constructeurs, sans aller trop loin dans les fonctions vitales de la voiture. Autre atout pour Apple,, ce qui est moins le cas de Google : avoir le choix côté client peut devenir un argument commercial.Bref,, que l'on pensait pourtant bien installé chez les constructeurs avec Android Automotive. Il faudra toutefois que les éditeurs de ce nouveau CarPlay puissent proposer des applications plus abouties qu'actuellement pour venir réellement défier le géant de la recherche : ce ne sont pas 2 ou 3 widgets de consommation de carburant qui vont remplacer Netflix, YouTube, Google Maps ou encore tous les jeux qui devraient arriver chez Android Automotive ces prochaines années.