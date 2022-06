Le détecteur de monoxyde de carbone de Netatmo est certifié pour les vans et les camping-car

Véhicule aménagé

es appareils à combustion (type réchaud à gaz) ne sont pas toujours très bien entretenus

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent de Netatmo est désormais certifiéet pourra donc accompagner les amateurs de van-life (et de camping-car), pour les inciter à se mettre en sécurité en quittant leur véhicule/domicile immédiatement et à prévenir les secours en cas de détection d'un niveau inquiétant. L'appareil peut également envoyer une notification et est capable de vérifier son bon fonctionnement grâce à la fonction Auto-test.Netatmo précise que le monoxyde de carbone est la cause principale des décès par intoxication accidentelle avec près de 1 000 foyers et 3 000 personnes touchés chaque année en France et que le risque n'est pas à négliger dans les véhicules aménagés dont l. L'appareil est compatible HomeKit, Bluetooth Low Energy et Wi-Fi, dispose d'une autonomie de 10 ans selon le constructeur.