Samsung fournirait des dalles micro OLED pour les casques AR/VR d'Apple

Selon un rapport de The Elec, . The Elec précise que Samsung Display avait jusque-là laissé de côté cette technologie du fait de sa faible rentabilité, mais les dalles micro OLED pourraient finalement devenir un élément clé pour les casques AR/VR à venir.Les dalles micro OLED sont produites directement sur les wafers et non sur un substrat en verre,(entre 4 et 20 μm contre entre 40 et 300 pour l'OLED traditionnel),. Pour rappel, le casque d'Apple pourrait embarquer entre deux et trois écrans, dont les deux principaux seraient des dalles micro OLED avec une résolution de 3 000 pixels par pouces (à titre de comparaison un iPhone 13 Pro dispose d'une résolution de 460 pixels par pouce, contre 218 ppp pour les Studio Display et Pro Display XDR ) qui pourraient être fournis dans un premier temps par Sony.