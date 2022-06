Meta présente sa collection de prototypes de casques VR

brûler vos yeux

Le Stardust, fort seyant, discret en toute occasion

Le Butterscotch

Le dirigeant de Meta et Michael Abrash, l'homme chapeautant la division Reality Labs de la firme,comme l'Holocake 2 pour la compacité, le Butterscotch qui permet d'atteindre une définition très élevée (permettant de lire la plus petite ligne d'un test d'acuité visuelle en respectant virtuellement les distances d'un tel test) mais au prix d'un champ de vision très réduit (la moitié de ce que propose le Quest 2, ce qui n''est pas envisageable pour un casque grand public), le Stardust capable devous étonner avec ses 20 000 nits, ou encore le concept futuriste Mirror Lake qui imagine un casque doté de lentilles holographiques, de rendu fovéal et du suivi oculaire (permettant de concentrer la puissance de calcul sur ce que regarde le joueur, le reste étant affiché dans une moindre résolution).Pour Mark Zuckerberg, le but est de concevoir un casque qui permettrait de passer le test de Turing en réalité virtuelle (c'est à dire de ne pas pouvoir -ou d'avoir beaucoup de mal à- distinguer l'expérience en VR de la réalité). Pour cela,, dont la haute définition des dalles s'approchant des limites de la vision humaine (par exemple, afin de pouvoir lire comme dans la réalité), un rendu fovéal performant avec prise en charge d'une mise au point variable grâce au suivi oculaire, des lentilles sans distorsion, et un rendu HDR satisfaisant afin de proposer une luminosité, des ombres et des couleurs le plus proche possible de la réalité. Dernier point, et non des moindres, toutes ces technologies devraient être miniaturisées afin de proposer un casque confortable et facile à porter pendant de longues heures, le tout en étant économe en énergie pour envisager une autonomie satisfaisante et se passer de fil (le modèle Oculus filaire n'est plus produit par Meta, les ventes montrant l'intérêt du public pour un Quest autonome et sans fil).Les progrès technologiques actuels ne permettront certainement pas à Meta de proposer un casque aussi avancé avant des années, et le prochain projet Cambria, toujours prévu pour 2022, devrait être une évolution, et non une révolution, de ce que propose actuellement le Quest 2 (qui est déjà un appareil épatant pour le tarif, s'adonner à Superhot est une expérience vraiment incroyable pour qui ne l'a jamais essayé)., les rumeurs parlent d'un casque qui serait trois à quatre ans en avance sur la concurrence, mais avec un tarif qui pourrait le mettre hors de portée de la majorité des utilisateurs, et des soucis de développement qui ralentissent la mise en place de la production, ce qui pourrait lui faire perdre un peu de son éventuelle avance technologique.