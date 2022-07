Chez BMW, les sièges chauffants sont disponibles par abonnement mensuel

IconicSounds Sport

La marque bavaroise avait déjà tenté l'expérience dans nos contrées. Cet excès de zèle pour un système pourtant intégré par défaut dans les voiture et sans connectivité justifiant un tel abonnement, avait fini par être arrêté, peut-être sous pression d'Apple.Mais BMW n'a pas dit son dernier mot. Désormais, en Corée du Sud, on peut effectivement. Il suffit de passer par le ConnectedDrive Store :Le coût est d'environqui ne les utiliserait que quelques mois dans l'année -l'option dépasse plusieurs milliers d'euros à l'achat. Pour le volant, ça sera 10€, 90 annuellement. Enfin, CarPlay est également disponible à 300€ l'année -on ne change pas une recette qui gagne.pour les sièges chauffants. Ici, ça sera plutôt pour les, ces sons artificiels vendus 130€ de façon permanente.Evidemment,. Pour reprendre l'exemple de Tesla, le constructeur a bien proposé un temps le volant et les sièges chauffants en option après achat sur certains modèles, mais il s'est ensuite ravisé. En revanche, l'abonnement à la connectivité Premium donne droit à l'accès à Spotify, au trafic routier, aux cartes GPS et à Netflix/Youtube en 4G -, propriétaire de la carte SIM.