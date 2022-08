Le Mavic 3 de DJI est le premier drone à recevoir la certification C1 (quelles conséquences ?)

Les drones C1 avec un firmware C1 répondront à certaines obligations :



• réduction du bruit (83 db),

• lorsque le mode Vol intelligent ActiveTrack est utilisé pour filmer des personnes ou des objets, la distance par rapport à la personne/l'objet sera limitée à 50 m. Au-delà de 50 m, ActiveTrack sera désactivé.

• les voyants auxiliaires seront allumés ou éteints automatiquement pendant l'utilisation, en fonction de l'environnement réel, et les voyants des bras avant du drone clignoteront par défaut pendant toute la durée de la mise sous tension de l'UAV.

Licence de pilotage à distance

Formation pour la catégorie Ouverte

ActiveTrack 5.0

AirSense

Cette dernière lui a été délivrée par l'organisme allemand habilité TÜV Rheinland , et lui permettra d'être conforme au règlement européen sur les drones ( 2019/945 ).Les normes étant plutôt denses en la matière, précisons que cette certification(c'est à dire l'Union européenne plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein). Elle s'appliquera à. Les utilisateurs et propriétaires devront en effet faire une mise à jour des logiciels pour en bénéficier également.En pratique,. Ils pourront utiliser leur drone dansActuellement, le DJI Mavic 3 qui pèse 895 grammes et relève donc de la catégorie des plus de 800 grammes et possède un. Il est donc nécessaire desur le site Alpha Tango et d'afficher visiblement son numéro d’exploitant sur le drone. En outre, l'utilisateur doit être en possession d'une attestation de formation(valable jusqu’au 31 décembre 2022) ouRappelons que le Mavic 3 bénéficie de specs impressionnantes, avec. Il possède également desd'une portée de 200 mètres avec six capteurs fish-eye et deux capteurs grand angle pour analyser les environnements complexes.Il dispose de la fonctionnalitéaméliorée et utilise un. Le systèmeintégré avertira son pilote en cas de proximité avec des avions et hélicoptères, ou d'endroits sensibles. Enfin son autonomie a été revue à la hausseet 30 km de distance (dans des conditions optimales d’après le constructeur) avec même une légère diminution du poids (895g contre 907g pour le Mavic 2).