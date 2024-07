Ce surf électrique français permet de retrouver les sensations de glisse sur la terre ferme !

Fiche technique :• Vitesse max: 25 km/h (bridée)• Autonomie : 75 km• Temps de recharge de 0 à 80% : 2h• Temps de recharge complète : 2h45• Moteur moyen Brushless de 3300 W / 48 V• Contôleur programmable étanche• Batterie Lithium-ion 1200 Wh interchangeable en 1min• Courbe d’accélération modifiable via l’écran intégré• Tracker GPS (en option)• Poids total : 28 kg• Dimensions: 160 x 26 x 40 cm• Garde au sol 12 cm• Charge max: 120 kg• Autostable dès 7 km/h grâce à notre système breveté• Pente max : 25 %• Résistant à l’eau et à la poussière IP64• Amortisseur Rockshox avant et arrière• Frein à disque hydraulique Shimano : disque de 160mm• Roues de 12 pouces avec pneus tout-terrain• Rayon de braquage : 1,5 m• Cale-pieds réglables• Châssis en aluminium de haute qualité• Vitesse max: 25 km/h (bridée)• Autonomie : 50 km• Temps de recharge de 0 à 80% : 3h• Temps de recharge complète : 3h30• Moteur moyen Brushless de 3300 W / 48 V• Batterie Lithium-ion 720 Wh• Tracker GPS (en option)• Poids total : 18 kg• Dimensions: 140 x 23 x 38 cm• Garde au sol : 12 cm• Charge max : 120 kg• Autostable dès 5 km/h grâce à notre système breveté• Pente max : 15 %• Résistant à l’eau et à la poussière IP65• Freinage régénératif• Roues de 12 pouces• Rayon de braquage : 1m