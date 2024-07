DJI révolutionne les VTT électriques !

DJI se met aux VTT électriques !

105nm et 850W !

DJI utilise la fusion de plusieurs capteurs pour ajuster automatiquement et en continu l’assistance en fonction de la résistance au pédalage.

Conçu pour une adaptabilité étendue et une utilisation longue distance, le mode Auto utilise la fusion multicapteurs pour ajuster automatiquement et en continu l’assistance en fonction de la résistance au pédalage.

• Puissance 850W (pic) et 1000W (boost)

• Couple 105 Nm

• Poids 2.52 kg

• Vitesse max : 150 tr/m

• Densité de couple : 42 Nm/kg

• IP66

• 600 ou 800 Wh

• 35,9V

• 2,87 et 3,74Kg

Un petit PC intégré !

Une application façon Tesla

Amflow PL : premier VTT équipé Avinox

, ou encore de l’électronique embarquée (écrans, connectivité etc…), il n'est donc pas illogique que DJI en fasse profiter les vététistes.Avec le système complet d’entraînement Avinox,, avec un premier partenariat avec la marque Amflow et son modèle Amflow PL. Avinox comprend le moteur,Les cyclistes peuvent également choisir parmipour un surplus de puissance en cas de besoin.L’application Avinox permet une personnalisation supplémentaire des niveaux et paramètres d’assistance.Grâce à la technologie de charge rapide GaN1,De technologie OLED, il permet d'afficher une luminosité de 800 nit avec une résolution de 326 ppi et ce dernier est évidemment tactile, en couleurs et très réactif. Côté connectivité, on retrouve du(GPS + Galileo + BeiDou + GLONA55 + QZSS)Et ce n'est pas tout ! Avec 8Go de stockage, ce mini-PC embarque... Bref, la totale.permettent d'utiliser l'écran plus facilement pendant la conduite., le réglage des paramètres d’assistance et la vérification de l’état du vélo en temps réel... Le programme propose même une estimation de l'autonomie restante en fonction des modes de conduite., même si les voleurs parviennent souvent à trouver la parade pour désactiver ces systèmes., mais il semble que le constructeur l'ait incubé directement. Un moyen sans-doute de se positionner comme équipementier, et non concurrent de potentiels partenaires., et tout en carbone, le cadre de l’Amflow PL ne pèse que 2,27 kg. Ce VTT sera disponible en version 27,5 et de 29 pouces.