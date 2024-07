Apple Plans arrive sur le web ! Pourra-t-il rivaliser avec Google Maps ?

Quelles différences avec l'Application ?

Les dernières nouveautés d'Apple Plans à Paris

trouver un plan B,C,D,E le plus rapidement possible

Désormais accessible via le lien suivant Elle est compatible avec Safari et Chrome sur Mac et iPad, ainsi qu'avec Chrome et Edge sur les PC Windows. La prise en charge de langues, de navigateurs et de plates-formes supplémentaires sera étendue progressivement.Evidemment, cet accès n'est pas neutre et il s'agit pour la firme de pallier enfin son absence sur le net (avec dix ans de retard). Pour le moment, la version est disponible mais certes restreinte, à la fois au niveau des fonctions mais aussi de la langue (seulement en anglais), alors qu'Apple a largement les moyens financiers et les ressources matérielle de proposer un site carrément plus abouti.Pour le reste,: on y retrouve des itinéraires en voiture et à pieds (pour le moment), avec des boutons pour choisir son horaire de départ ou éviter certains points. On peut accéder aux endroits à visiter, consulter les évaluations et les heures, et parcourir des guides sélectionnés.Il existe également des fonctionnalités pour commander son repas directement à partir de la carte ou découvrir des restos sympas, faire du shopping et explorer les villes du monde entier. Apple affirme que. Enfin, Cupertino conclut son annonce en précisant que l'ensemble des développeurs pourront profiter de cette arrivée sur le web, notamment via MapKit JS.Dès cette semaine également, l’application Plans va en effet proposer, aussi bien dans le métro, le RER, le tramway, les bus RATP et d’autres transports de la région parisienne.Avec cette option, les utilisateurs se rendant en Ile-de-France pourront connaître en live-heures de départ et d’arrivée- mais également affichers pourmieux planifier leurs trajets.L'application va également fournir(toujours en temps réel), comme les interruptions et les retards, qui pourraient arriver prochainement (avec un petit pic entre le 25 juillet et le 11 août).