Le casque AR/VR d'Apple reconnaitrait les utilisateurs et permettrait les paiements

Alors que le Meta Quest Pro permet le suivi oculaire (le Sony PlayStation VR 2 en sera également capable) afin de permettre de mieux retranscrire les expressions faciales d'un avatar mais également d'offrir le rendu fovéal permettant de concentrer la puissance de calcul sur ce que regarde réellement l'utilisateur, nos confrères de The Information indique que le casque d'Apple embarquera en sus un scanner d'iris., à la manière de ce que propose Face ID sur les iPhone et iPad.Pour rappel, les bruits de couloirs persistants évoquent un casque AR/VR Apple en avance de plusieurs années sur la concurrence et une présentation initialement prévue cette année avant d'être repoussée à début 2023. Le casque de Cupertino devrait être équipé d'un processeur Apple Silicon développant une puissance équivalente à ce que propose la M1 Pro (éventuellement épaulée par une seconde puce, contre unQualcomm Snapdragon XR2 Plus pour le Quest Pro), d'un écran micro LED haute définition (LCD sur le modèle de Meta), de pas moins de quinze modules optiques (contre 10 sur le Meta), du Wi-Fi 6E, ainsi que de son propre App Store.(réduisant d'autant le marché potentiel). Reste à savoir si les efforts d'Apple permettront de proposer un produit réellement révolutionnaire et des usages assez intéressants pour soulever l'intérêt des foules (et la crémation en masse de comptes bancaires).