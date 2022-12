Comment changer la pile de son AirTag

Quelles piles utiliser ?

un sticker en forme d'anneau, au goût amer contenant du Bitrex, inoffensif pour la santé

Quand changer la pile ?

Objet

Remplacer la pile

Très rapidement après leur lancement, la question de l'autonomie des balises blanches s'était posée.Ces dernières sont censées offrir une autonomie d'un an environ sur une moyenne de quatre localisations demandées par jour. Mais cela peut varier en fonction des modèles de piles.Ces piles se trouvent très facilement dans le commerce ou chez votre revendeur préféré. Il faudra faire-comme celles commercialisées un temps par Duracell- qui possèdeEn effet, celui-ci est appliqué au dos de la pile pourpar les enfants, mais -en pratique- son épaisseur peut créer une interférence ce qui suffit parfois à déstabiliser l'AirTag. Si la connexion ne s'effectue pas, il suffit de l'enlever / le nettoyer pour y remédier.Quand l'autonomie de l'AirTag commence à donner des signes de faiblesse, l'utilisateur va. En effet, dans cette dernière, il suffit de sélectionner l'ongletpour trouver ses AirTags et en vérifier l'état.En cliquant sur le lien, on accède à un petit mode d'emploi d'Apple. Ce dernier est très simple à suivre, la seule difficulté est de bien presser les cotés de la partie métallique tout en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre-mécanisme de sécurité.