RDV demain au #BourgogneElectricDay pour essayer toutes les voitures électriques !

Un RDV au Bourgogne Electric Day le 25 février !

Bourgogne Electric Day

• La Salle "Le Moderne" à Montchanin (pas loin de Dijon/Macon)

• Au Circuit "Vaison Piste" - Torcy

Le Moderne

L'entrée est gratuite et ouverte à tous !

Depuis quelques années, des associations (comme FFAUVE l'AVERE ou sur encore le Tesla Owners Club), d'essais et de découverte. Vous avez d'ailleurs pu en profiter à travers nos différents reportages, comme l'été dernier chez Michelin à Clermont-Ferrand, ou encore nos reportages tournés au salon Remoove 2022 Décidément très actifs dans le monde des VE, les bourguignons de Recharge+ -cette application que l'on vous avait présentée et qui permet de louer sa propre borne de recharge- ont doncavec de nombreux partenaires et exposants !à deux endroits :Au circuit, auront lieuavec la présence de nombreux concessionnairesA la salle, il s'agira d'une exposition de véhicules, de stands de professionnels de l'énergie, d'ateliers découverte et d'échanges avec des utilisateurs et experts en mobilité électrique., donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou !A noter qu'unseront proposées sur les deux sites