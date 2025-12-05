Qui part, qui reste ? La direction d'Apple explose !
Apple vient d'annoncer un remaniement majeur de sa direction, marqué par le départ programmé de deux figures clés : Kate Adams, Senior Vice President et General Counsel, et Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives. Pas de débauchage pour les deux seniors, qui prendront leur retraite en 2026. Mais cette transition intervient au plus mauvais moment, où Cupertino voit s’enchaîner les départs stratégiques au plus haut niveau.
Pour remplacer Kate Adams, Apple a recruté Jennifer Newstead, Chief Legal Officer chez Meta et ancienne conseillère juridique du Département d’État américain. Elle rejoindra Apple le 1er janvier 2026, deviendra General Counsel le 1er mars, puis prendra progressivement la tête d’un périmètre élargi combinant le juridique et les affaires gouvernementales.
Ce double périmètre n’est pas un hasard : selon Tim Cook, les domaines du droit et des relations institutionnelles
Arrivée en 2013 après avoir dirigé l’Environmental Protection Agency (EPA) sous l’administration Obama, Lisa Jackson s’est imposée comme la voix d’Apple sur le climat et les enjeux sociétaux. Sous sa direction, la firme revendique une réduction de plus de 60 % de ses émissions globales depuis 2015.
Ses responsabilités liées à l’environnement et aux initiatives sociales seront transférées au Chief Operating Officer Sabih Khan, signe que Cupertino veut intégrer davantage ces thématiques au cœur de l’exécution industrielle et logistique. Tim Cook a salué une dirigeante stratégique, engagée sur des sujets allant de la transition énergétique à la défense de la vie privée, en passant par l’accessibilité et l’éducation.
L’annonce du jour intervient dans une période particulièrement mouvementée pour Apple. Ces derniers mois, plusieurs cadres historiques ont annoncé leur départ pour des raisons différentes :
• Luca Maestri, Chief Financial Officer, pièce maîtresse de la stratégie financière depuis une décennie.
• Jeff Williams, Chief Operating Officer, considéré comme le numéro 2 du groupe.
• Alan Dye, responsable du design logiciel, parti en novembre.
• John Giannandrea, responsable de l’IA, dont le départ est prévu.
À cela s’ajoutent les rumeurs persistantes autour d’un possible départ de Tim Cook à l’horizon 2026, ce qui renforcerait l’idée d’une vaste recomposition au sommet. Mais les informations se contredisent, Mark Gurman en tête qui n'y adhère pas.
En recrutant Jennifer Newstead, Apple mise sur un profil aguerri aux grandes batailles réglementaires internationales — un choix logique au moment où la firme doit faire face à des enquêtes antitrust, aux nouvelles obligations européennes du DMA, et à une pression croissante sur l’IA générative.
La réorganisation autour des thèmes environnementaux, sociaux et institutionnels traduit aussi une évolution structurelle : Apple prépare une nouvelle décennie où les enjeux de conformité, de politique publique et d’impact environnemental seront aussi stratégiques que les lancements produits.
Si la transition est étalée jusqu’à fin 2026, elle confirme un mouvement plus large : Apple prend de l'âge, ses dirigeants aussi. Elle entre donc inéxorablement dans une nouvelle phase de son histoire, marquée par un renouvellement approfondi de son leadership et par une redéfinition de son organisation interne.
Apple pioche aussi à la concurrence !
Bye Bye Lisa !
Une vague de départs sans précédent dans la direction
Que révèle ces choix ?
