Qui part, qui reste ? La direction d'Apple explose !

Apple pioche aussi à la concurrence !

se recoupent de plus en plus

De gauche à droite : Kate Adams et Lisa Jackson

Bye Bye Lisa !

Une vague de départs sans précédent dans la direction

Que révèle ces choix ?



En recrutant Jennifer Newstead, Apple mise sur un profil aguerri aux grandes batailles réglementaires internationales — un choix logique au moment où la firme doit faire face à des enquêtes antitrust, aux nouvelles obligations européennes du DMA, et à une pression croissante sur l’IA générative.



La réorganisation autour des thèmes environnementaux, sociaux et institutionnels traduit aussi une évolution structurelle : Apple prépare une nouvelle décennie où les enjeux de conformité, de politique publique et d’impact environnemental seront aussi stratégiques que les lancements produits.



Si la transition est étalée jusqu’à fin 2026, elle confirme un mouvement plus large : Apple prend de l'âge, ses dirigeants aussi. Elle entre donc inéxorablement dans une nouvelle phase de son histoire, marquée par un renouvellement approfondi de son leadership et par une redéfinition de son organisation interne.

. Elle rejoindra Apple le 1er janvier 2026, deviendra General Counsel le 1er mars, puis prendra progressivement la tête d’un périmètre élargi combinant le juridique et les affaires gouvernementales.Ce double périmètre n’est pas un hasard : selon Tim Cook, les domaines du droit et des relations institutionnelles, notamment face à la multiplication des régulations internationales sur le numérique, l’IA, la protection des données et la concurrence. Kate Adams, pour sa part, restera chez Apple jusqu’à la fin 2026(petit jeu de chaises musicales).Arrivée en 2013 après avoir dirigé l’Environmental Protection Agency (EPA) sous l’administration Obama,. Sous sa direction, la firme revendique unedepuis 2015.Ses responsabilités liées à l’environnement et aux initiatives sociales seront transférées au Chief Operating Officer, signe que Cupertino veut intégrer davantage ces thématiques au cœur de l’exécution industrielle et logistique. Tim Cook a salué une dirigeante stratégique, engagée sur des sujets allant de la transition énergétique à la défense de la vie privée, en passant par l’accessibilité et l’éducation.L’annonce du jour intervient dans une période particulièrement mouvementée pour Apple. Ces derniers mois, plusieurs cadres historiques ont annoncé leur départ pour des raisons différentes :Chief Financial Officer, pièce maîtresse de la stratégie financière depuis une décennie., Chief Operating Officer, considéré comme le numéro 2 du groupe., responsable du design logiciel, parti en novembre., responsable de l’IA, dont le départ est prévu.À cela s’ajoutent les rumeurs persistantes autour d’un, ce qui renforcerait l’idée d’une vaste recomposition au sommet. Mais les informations se contredisent, Mark Gurman en tête qui n'y adhère pas.