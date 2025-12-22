Tous les sites de La Poste sont en panne ? Que se passe-t-il ?
Par Laurence - Publié le
La cata ce matin pour traquer ses colis ! Si comme moi, vous avez encore des paquets dans la nature attendant d'être livré ou déposé chez un point relais à quelques jours de Noël : votre pire cauchemar est arrivé : le site de la poste est en rade... Et pas seulement puisque l'ensemble des sites du groupe La Poste semblent concernés : La Poste, La Banque Postale et Digiposte.
Mauvaise surprise pour de nombreux usagers ce lundi matin. Les sites internet de La Poste et de plusieurs services associés, dont La Banque Postale et Digiposte, sont inaccessibles depuis le début de la journée en raison d’une panne informatique d’ampleur.
Selon les données recueillies par les plateformes de suivi des incidents, les premiers signalements d’utilisateurs sont apparus aux alentours de 6 h 15, avant de se multiplier rapidement. En tentant d’accéder aux différents sites du groupe, tout le monde se heurte à des messages d’erreur, rendant impossible toute consultation ou opération en ligne.
Sur son compte X La Banque Postale a confirmé l’incident, évoquant
Cette panne survient à un moment particulièrement critique, à l’approche des fêtes de Noël, période durant laquelle l’activité de La Poste atteint traditionnellement un pic. Les envois et livraisons de colis sont notamment au plus haut, et il est pour l’instant impossible de suivre une commande ou un acheminement en ligne.
Aucune information n’a encore été donnée sur l’origine exacte de l’incident, qu’il s’agisse d’un problème technique interne ou d’un événement externe. En attendant, les usagers devront faire preuve de patience, les services numériques du groupe restant partiellement ou totalement indisponibles en ce début de semaine. Depuis quelques minutes, La Banque Postale — bien consciente des dépenses en cours et de la nécessité de confirmer certaines opérations — a également posté de nouvelles informations.
Bad Timing pour les usagers !
