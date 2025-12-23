Cadeaux introuvables, comptes inaccessibles : La Poste toujours paralysée à deux jours de Noël !
Par Vincent Lautier - Publié le
Les services en ligne du groupe La Poste restent inaccessibles ce mardi 23 décembre au matin, plus de 24 heures après une attaque par déni de service. La Banque Postale, Colissimo et Digiposte sont toujours dans les choux en plein rush des fêtes.
Le site internet de La Poste affiche toujours une page d'erreur ce mardi matin. L'attaque par déni de service (DDoS) qui a frappé le groupe lundi 22 décembre vers 6h30 n'est toujours pas résolue. Cette technique consiste à saturer les serveurs avec un flot massif de requêtes jusqu'à les rendre inaccessibles. Le timing est particulièrement problématique : La Poste trie et distribue 180 millions de colis sur les deux derniers mois de l'année, et les derniers envois avant Noël devaient partir ce lundi et mardi. Les clients ne peuvent plus suivre leurs colis sur le site Colissimo ni accéder à leur coffre-fort numérique Digiposte.
Les clients de La Banque Postale ne peuvent plus consulter leurs comptes en ligne ni effectuer de virements via l'application. Le groupe a néanmoins tenu à rassurer : les paiements par carte bancaire en magasin fonctionnent, tout comme les virements WERO et les paiements en ligne avec authentification par SMS. Les retraits aux distributeurs automatiques restent également opérationnels, et les opérations bancaires peuvent être réalisées en bureau de poste. Point important : La Poste assure qu'il n'y a aucun impact sur les données des clients. Ce n'est pas un vol d'informations, juste une saturation des accès.
Ce n'est pas la première fois que La Poste subit ce type d'attaque ce mois-ci. Samedi 20 décembre, une première attaque DDoS avait déjà mis hors service les mêmes plateformes pendant environ quatre heures. Les signalements avaient afflué par milliers avant un retour à la normale en soirée. Cette fois, la panne dure bien plus longtemps. Plusieurs experts en cybersécurité Billois, estiment d'ailleurs que la période des fêtes connaît toujours une recrudescence de cyberattaques. Les ministères de l'Intérieur et des Sports ont également été ciblés ces derniers jours, mais avec des techniques différentes impliquant du vol de données.
Le timing ne pouvait pas être pire. Une panne de plus de 24 heures à deux jours de Noël, alors que des millions de Français attendent leurs colis, c'est le cauchemar logistique absolu. La Poste assure que la distribution des courriers et colis est maintenue
à l'ancienne, sans les outils numériques habituels. Reste à savoir combien de temps les équipes techniques vont mettre pour rétablir la situation. Et surtout, pourquoi les serveurs n'ont pas mieux résisté après l'attaque de samedi. Est-ce que cette situation vous handicape vous ?