Cadeaux introuvables, comptes inaccessibles : La Poste toujours paralysée à deux jours de Noël !

On en dit quoi ?



Le timing ne pouvait pas être pire. Une panne de plus de 24 heures à deux jours de Noël, alors que des millions de Français attendent leurs colis, c'est le cauchemar logistique absolu. La Poste assure que la distribution des courriers et colis est maintenue à l'ancienne , sans les outils numériques habituels. Reste à savoir combien de temps les équipes techniques vont mettre pour rétablir la situation. Et surtout, pourquoi les serveurs n'ont pas mieux résisté après l'attaque de samedi. Est-ce que cette situation vous handicape vous ?