Vous utilisez Mondial Relay ? On a une très mauvaise nouvelle pour vous

Une attaque en pleine période de fêtes

Des données personnelles, pas bancaires

25 millions de lignes en vente sur le dark web

DumpSec

On en dit quoi ?



Figurez vous que les clients de Mondial Relay reçoivent déjà des vagues de phishing depuis hier, 28 décembre. Si vous avez utilisé ce service récemment, méfiez-vous des SMS et emails vous demandant de payer des frais de livraison ou de confirmer vos coordonnées bancaires. Mondial Relay prévoit de déposer plainte, mais pour les victimes, le mal est fait. Cette attaque rappelle qu'en période de fêtes, les transporteurs deviennent toujours des cibles de choix pour les cybercriminels. Et vous, vous avez déjà reçu des messages suspects depuis hier ?

C'est le mardi 23 décembre, en plein rush des livraisons de Noël, que Mondial Relay a subi une. L'entreprise a détecté des accès non autorisés à sa plateforme en ligne dédiée aux e-commerçants, celle qui permet de suivre les colis et les demandes clients. La fuite a été colmatée le soir même grâce aux dispositifs de surveillance, mais le mal était fait.Les informations dérobées concernent les noms, prénoms, adresses email et postales, numéros de téléphone, ainsi que les données de suivi logistique : numéros d'expédition, de commande et statuts de livraison détaillés. Mondial Relay assure qu'aucune donnée bancaire, mot de passe ou information de paiement n'a été compromise. L'entreprise a prévenu ses clients par email et notifié la, comme l'exige la réglementation.Selon le site spécialisé Dark Web Informer, un groupe de hackers français baptisérevendique l'attaque. Ils proposeraient environà la vente, avec paiement en cryptomonnaie uniquement. Plus inquiétant encore : il ne s'agirait pas d'une simple copie de fichiers, mais d'un accès en temps réel aux systèmes de Mondial Relay, vendu aux alentours de 5 000 dollars. L'entreprise n'a pas confirmé ce chiffre, et précise que l'analyse complète de l'incident est toujours en cours.