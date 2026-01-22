Ce sous-traitant clé d’Apple victime d'une cyberattaque ! Quels sont les risques ?
Un nuage noir plane sur la chaîne logistique d’Apple. Luxshare Precision Industry, partenaire industriel majeur basé en Chine et impliqué dans l’assemblage de nombreux produits Apple, aurait été victime d’une attaque par ransomware. Si les informations sont confirmées, l’incident pourrait exposer des documents confidentiels liés à plusieurs géants de la tech, dont Apple, Nvidia, LG et Tesla.
Pour l'instant, ni Luxshare ni Apple n'ont commenté officiellement. Mais l'attaque a été revendiquée par un groupe bien connu des spécialistes : RansomHub. Selon Cybernews et Hackread, le groupe revendique l'accès à des archives d'ingénierie, datées du 15 décembre 2025. Le groupe a publié son message sur un forum du dark web en affirmant détenir des
Les attaquants appellent l'entreprise à les contacter pour éviter une mise en ligne publique des données volées — scénario classique des attaques dites de
RansomHub affirme avoir mis la main sur un mélange de fichiers techniques très sensibles, notamment des modèles 3D CAD (fichiers de conception), des documents d'ingénierie et schémas mécaniques, des informations de réparation et process internes, des données PCB (cartes électroniques), dessins de composants, fichiers de production et des éléments logistiques comme des calendriers d'expédition ou de fabrication
Apparemment, les archives incluraient également des formats comme des fichiers Gerber, utilisés pour la fabrication de circuits imprimés, et des données de conception 2D/3D. La période couverte irait de 2019 à 2025, ce qui laisse une porte ouverte inquiétante : il pourrait y avoir des informations sur des produits récents, voire des projets encore non annoncés.
Au-delà des secrets industriels, auraient également été dérobées les données personnelles des personnes travaillant sur certains projets, avec notamment noms, rôles, et coordonnées professionnelles.
Si les documents sont authentiques, les conséquences vont bien plus loin que la curiosité autour des produits Apple. En effet, certains pourraient trouver les moyens de les récupérer pour accélérer leur production, faciliter la fabrication de contrefaçons et exposer des détails structurels (implantation de composants, alimentation, architecture) pouvant aider à découvrir des failles matérielles ou firmware.
Une attaque revendiquée !
Quels fichiers concernés ?
Qu'en penser ?
Si les documents sont authentiques, les conséquences vont bien plus loin que la curiosité autour des produits Apple. En effet, certains pourraient trouver les moyens de les récupérer pour accélérer leur production, faciliter la fabrication de contrefaçons et exposer des détails structurels (implantation de composants, alimentation, architecture) pouvant aider à découvrir des failles matérielles ou firmware.
