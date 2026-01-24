Répondre à ce mail sur le passe Navigo vous coûtera de l'argent !

En quoi consiste l'arnaque ?

Quels sont les risques ?

Comment vous protéger ?

Ne cliquez pas sur le lien du mail : si un message vous propose un sondage ou un cadeau, ouvrez votre navigateur et rendez-vous directement sur le site officiel (sncf.com / sncf-connect.com) pour vérifier l’information. Les vrais organismes publient rarement des lots par email sans communication officielle.

dans un formulaire reçu par email : Utilisez un antivirus : un logiciel de sécurité comme un antivirus est doté d'outils de protections anti-phishing qui bloquent efficacement tout ce genre de menaces en vous signalant automatiquement les expéditeurs malveillants et en bloquant l'ouverture de liens ou l'installation cachée de virus et de malwares.

Le message malveillant arrive par email ou messagerie et reprend les codes visuels et le ton institutionnel de la SNCF pour inspirer confiance.en échange de la participation à un court questionnaire. Après quelques questions anodines sur vos déplacements,(nom, adresse, date de naissance, téléphone)pour « frais d’activation ». Le parcours est volontairement fluide : le design, le texte et la promesse de gain réduisent la méfiance et poussent l’utilisateur au clic.et les liens sont souvent envoyés depuis des adresses proches des domaines officiels. Les fraudeurs jouent sur l’urgence (nombre limité de Pass) et sur la légitimité présumée d’un acteur public pour maximiser les conversions. Cette attaque a été repérée par nos collèges de zataz.com.Même des données apparemment banales comme la date de naissance ou l'adresse postale permettent souvent de répondre à des questions de sécurité et facilitent l’ouverture de comptes frauduleux.Par ailleurs, ces informations permettent aux escrocs de rendre leurs futurs messages beaucoup plus crédibles (ils peuvent citer des données réelles vous concernant), ce qui augmente fortement les chances de réussite d’arnaques ultérieures.