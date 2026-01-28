La Fédération Française de Natation piratée : les données des licenciés dans la nature
La Fédération française de natation (FFN) a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque majeure début décembre 2025, entraînant le vol de données personnelles concernant une partie de ses licenciés. Une plainte a été déposée et les autorités compétentes ont été saisies, alors que l’incident s’inscrit dans une série noire touchant le sport français depuis plusieurs mois.
Selon le communiqué officiel de la Fédération, l’attaque s’est produite dans la nuit du 6 au 7 décembre 2025 et visait Extranat, sa plateforme de gestion administrative utilisée par les clubs, les officiels et les licenciés. Dès la détection de l’intrusion, les serveurs ont été placés en maintenance et des mesures de sécurisation ont été engagées en urgence avec les prestataires techniques. La FFN indique avoir immédiatement informé la CNIL ainsi que l’ANSSI, conformément aux obligations légales en matière de protection des données personnelles.
L’analyse en cours montre que la fuite pourrait concerner un volume important d’informations, la Fédération comptant plus de 400 000 licenciés. La FFN se veut toutefois rassurante sur un point clé : aucune donnée bancaire n’a été identifiée parmi les informations compromises, et aucun dossier médical n’est stocké dans les systèmes touchés.
Les données potentiellement compromises incluent des informations d’identité et d’état civil (nom, prénom, genre, date et lieu de naissance, nationalité), des coordonnées (adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone), le numéro de licencié, et, dans certains cas, des éléments liés à la vie fédérale et sportive (résultats, performances, diplômes fédéraux ou d’officiels)
Même en l’absence de données financières, la Fédération appelle l’ensemble de ses membres à la plus grande vigilance. En effet, ce genre d'informations dérobées peuvent servir de base à des campagnes de phishing ou d’usurpation d’identité.
La FFN recommande notamment de se méfier de tout message suspect — e-mail, SMS ou appel — se présentant comme émanant de la Fédération, d’un club ou d’un partenaire, et demandant des identifiants, des mots de passe et —surtout— des informations bancaires. Comme il est d'usage, elle rappelle également qu’il ne faut jamais cliquer sur des liens douteux ou ouvrir des pièces jointes provenant d’expéditeurs inhabituels.
Cette attaque n’est malheureusement pas un cas isolé. Le 12 janvier dernier, la Fédération française de tennis annonçait à son tour avoir été visée par un acte de cybermalveillance, avec un accès non autorisé à certaines données de licenciés. Ou encore de la Fédération Française de tir. En décembre, c’est le ministère des Sports qui a été touché par une cyberattaque affectant les données de plusieurs millions de foyers.
Ces incidents successifs soulignent la fragilité numérique des institutions sportives, qui gèrent des volumes considérables de données personnelles sans toujours disposer des mêmes moyens que de grandes entreprises privées pour se protéger. Bref, la situation est encore pire que celles des institutions publiques.
Avec cette attaque, la Fédération française de natation rejoint une liste grandissante d’organisations sportives confrontées aux menaces. Si la continuité des services est en grande partie assurée, l’épisode rappelle l’importance d’investir durablement dans la cybersécurité, mais aussi de sensibiliser licenciés et clubs aux bonnes pratiques numériques. À l’heure où les plateformes administratives sont devenues indispensables au fonctionnement du sport amateur et professionnel, la protection des données personnelles apparaît plus que jamais comme un enjeu stratégique — et non plus simplement technique.
