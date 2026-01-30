Cyberattaque chez France Travail : la CNIL inflige une amende de 5 millions d’euros

Une intrusion via l’ingénierie sociale

Des millions de personnes potentiellement concernées

Des mesures de sécurité jugées insuffisantes

Une amende et des obligations correctrices

Qu'en penser ?



Cette sanction illustre la montée en puissance des exigences de cybersécurité, y compris pour les organismes publics. À l’heure où les bases de données administratives contiennent des informations toujours plus sensibles, la protection des systèmes d’information n’est plus une option mais une obligation stratégique. France Travail devra désormais démontrer qu’il a tiré les leçons de cette attaque pour restaurer la confiance des usagers.

L’incident remonte au. Un ou plusieurs attaquants sont parvenus à s’introduire dans le système d’information de France Travail en utilisant des techniques d’. Cette méthode consiste à, en exploitant la confiance ou la méconnaissance des procédures de sécurité.Les cybercriminels ont ainsi réussi à, des structures spécialisées dans l’accompagnement professionnel des personnes en situation de handicap. Grâce à ces accès détournés, ils ont pu consulter une base de données massive.Selon les investigations, les attaquants ont eu accès aux données de l’ensemble des, ainsi qu’aux utilisateurs disposant d’un espace candidat sur le site officiel. Les informations concernées incluent notamment les numéros de sécurité sociale, adresses postales et électroniques, ainsi que les numéros de téléphone.En revanche, les dossiers complets des demandeurs d’emploi n’auraient pas été consultés. Ces derniers peuvent contenir des données particulièrement sensibles, comme des, ce qui limite en partie l’ampleur du préjudice.Le contrôle mené par la CNIL a mis en lumière. L’autorité estime que France Travail n’a pas déployé des mesures de sécurité suffisantes pour protéger les données personnelles qu’elle traite.Parmi les points relevés figurent; un manque de journalisation permettant de détecter des comportements suspects sur le réseau ; mais aussi, des droits d’accès trop larges, autorisant certains conseillers à consulter des dossiers qui ne relevaient pas directement de leur suivi.La CNIL souligne également quesans que les mesures correctrices ne soient réellement appliquées.. France Travail, en tant qu’établissement public, n’est pas sanctionné sur la base d’un chiffre d’affaires mais selon, pouvant atteindre 10 millions d’euros pour ce type de manquement.En parallèle, l’organisme doit désormais justifier de la mise en œuvre de mesures correctrices dans un calendrier précis. À défaut,pourra être appliquée. Les sommes perçues seront reversées au Trésor public et intégrées au budget de l’État.. L’autorité peut être saisie par tout citoyen en cas de difficulté ou de soupçon de violation de ses droits numériques. Elle dispose de pouvoirs d’enquête et de sanction, mais ne peut pas indemniser directement les victimes. Pour obtenir réparation, les personnes concernées doivent se tourner vers les services de police ou de gendarmerie, voire engager des démarches judiciaires.