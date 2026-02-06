Flickr confirme une fuite de données de ses utilisateurs

Une faille toute récente

Mail reçu hier...

Réaction immédiate et obligations réglementaires

Qu'en penser ?



Cet incident illustre une nouvelle fois un problème récurrent dans l’industrie numérique : les risques liés aux services tiers, même lorsque les plateformes principales ne sont pas directement compromises. Il n'y a pas un jour (une heure) sans que l'on apprenne une énième fuite de données, qui répondent plus ou moins au même mode opératoire. Cela rappelle que la protection des données personnelles dépend désormais autant de l’écosystème technique global que des services eux-mêmes.

Dans un mail envoyé à ses utilisateurs,Cette vulnérabilité aurait permis un accès non autorisé à certaines informations liées aux comptes Flickr., dès la découverte du problème, afin de limiter les risques.Flickr se veut rassurant sur un point essentiel : les mots de passe et les données bancaires n’ont pas été compromis. En revanche, selon les comptes concernés, plusieurs types d’informations personnelles ont pu être accessibles, comme les nom et adresse email, le nom d’utilisateur Flickr et type de compte, l'adresse IP et localisation générale, ou encore l'activité sur la plateforme.Il ne s’agit donc pas de données financières sensibles, maisDans son message,: la désactivation complète du système vulnérable et suppression des accès concernés, une demande d’enquête approfondie auprès du prestataire impliqué, le renforcement des contrôles de sécurité et des relations avec les fournisseurs tiers, et enfin la notification des autorités de protection des données compétentes, conformément aux obligations légales.Les utilisateurs résidant dans l’Union européenne, au Royaume-Uni ou en Californie sont également informés de leurs droits spécifiques, notamment la possibilité de saisir les autorités locales de protection des données.La plateforme invite naturellementen particulier face aux emails suspects se réclamant de Flickr. La société rappelle qu’elle ne demande jamais de mot de passe par email. Dans ce genre de situation, il est préférable de, mais aussi desi celui-ci est utilisé sur d’autres services, même s’il n’a pas été compromis dans cet incident.