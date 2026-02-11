Ce pays a décidé de brider Telegram, jusqu'à le rendre inutilisable
Par Vincent Lautier - Publié le
Un blocage qui ne dit pas son nom
Depuis le 10 février, Telegram fonctionne au ralenti en Russie. Les messages texte passent encore, mais pour le reste (photos, vidéos, vocaux), c'est un autre délire. Roskomnadzor, le régulateur russe des télécoms, justifie ces restrictions par le refus de Telegram de supprimer des contenus jugés
criminels et terroristeset de stocker les données des utilisateurs russes sur le territoire national. Huit procédures judiciaires sont en cours, pour un total de 64 millions de roubles d'amendes, soit environ 700 000 euros. Une somme dérisoire pour une plateforme de cette taille, mais le message politique est quand même clair.
En réalité, ce n'est pas la première fois que la Russie cible Telegram et ses utilisateurs. En 2018, le gouvernement russe avait carrément tenté un blocage complet, mais les utilisateurs avaient tous basculé sur des VPN pour pouvoir continuer à utiliser l'application. En 2020, le blocage avait été levé. Là, c'est plus fourbe : plutôt que de tout couper, l'expérience est considérablement dégradée. De quoi forcer les utilisateurs à migrer d'eux-mêmes, si l'on peut dire.
Une mise au pas progressive des messageries étrangères
Telegram n'est pas seul à être attaqué en Russie. WhatsApp, qui comptait 94,5 millions d'utilisateurs actifs en Russie, est quasiment inaccessible depuis janvier 2026 pour les mêmes motifs. En fait, le calendrier des restrictions parle de lui-même : en août 2025, limitation des appels voix et vidéo sur WhatsApp et Telegram. En octobre, blocage des nouvelles inscriptions sur les deux plateformes. En décembre, FaceTime et Snapchat ont subi le même sort. Une escalade application par application.
Côté justification officielle, le député Andrey Gurulyov a présenté ces mesures comme faisant partie du
combat contre l'OTAN. Bref, on ratisse large.
Max, la messagerie du Kremlin qui monte
Et pendant ce temps, Max prend ses aises. Développée par VK (l'ex-Mail.ru Group, proche du pouvoir), l'application est préinstallée sur tous les smartphones vendus en Russie depuis septembre 2025. En décembre, elle affichait déjà 70 millions d'utilisateurs mensuels. En juin 2025, Poutine a signé une loi créant une plateforme numérique nationale avec Max comme pivot. L'appli intègre Gosuslugi, le portail des services gouvernementaux, exige un numéro de téléphone russe et pourrait bientôt imposer une vérification d'identité.
Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a réagi sur sa plateforme :
La Russie restreint l'accès à Telegram pour forcer ses citoyens à utiliser une application contrôlée par l'État, conçue pour la surveillance et la censure politique.Durov, binational russe et français, avait déjà été contraint de céder le contrôle de VK avant de quitter la Russie pour fonder Telegram en 2013 depuis les Émirats. Pour rappel, il a lui-même été interpellé à Paris en août 2024 dans le cadre d'une enquête judiciaire française, ce qui le rend d'ailleurs plus virulent et plus agressif quand il parle de la France, qui ne censure pas Telegram, que quand il parle de la Russie. Mais c'est une autre histoire.
On en dit quoi ?
La stratégie russe est limpide : rendre les messageries étrangères inutilisables pour canaliser tout le monde vers un outil sous contrôle total. Avec Max adossée aux services d'État et une vérification d'identité en vue, on parle d'une messagerie où l'anonymat n'existera tout simplement plus, et c'est bien dommage pour les citoyens russes, qui n'avaient pas besoin de ça en ce moment. Petite question au passage, est-ce que vous utilisez encore Telegram vous ? Si non, vous utilisez quoi comme application de messagerie ?