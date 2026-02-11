Ce pays a décidé de brider Telegram, jusqu'à le rendre inutilisable

On en dit quoi ?



La stratégie russe est limpide : rendre les messageries étrangères inutilisables pour canaliser tout le monde vers un outil sous contrôle total. Avec Max adossée aux services d'État et une vérification d'identité en vue, on parle d'une messagerie où l'anonymat n'existera tout simplement plus, et c'est bien dommage pour les citoyens russes, qui n'avaient pas besoin de ça en ce moment. Petite question au passage, est-ce que vous utilisez encore Telegram vous ? Si non, vous utilisez quoi comme application de messagerie ?