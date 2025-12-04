Quand la censure frappe Apple : FaceTime bloqué en Russie !

Sécurité nationale ou censure ?

Les autorités assurent que ces mesures sont nécessaires pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. Les détracteurs parlent au contraire d’un resserrement du contrôle de l’information, d’une atteinte à la liberté de communication, et d’une censure ciblant les plateformes non russes. Avec la guerre en Ukraine et l’isolement croissant de l’écosystème numérique russe, ce nouveau blocage contribue à accentuer le fossé entre les utilisateurs russes et les services technologiques occidentaux.