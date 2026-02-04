Pavel Durov (Telegram) considère la France comme un pays sans liberté
Après la perquisition des locaux parisiens de X par la police française hier, Pavel Durov, le sulfureux fondateur de Telegram (qui est aussi sous contrôle judiciaire en France), a réagi violemment sur le réseau social d'Elon Musk. Il estime que la France n'est "pas libre" et accuse les autorités d'instrumentaliser la protection de l'enfance pour censurer les réseaux sociaux.
On vous en a parlé, hier, l'unité cybercriminalité du parquet de Paris, avec l'appui d'Europol, a perquisitionné les bureaux parisiens de X. Une enquête avait été ouverte en janvier 2025, après des signalements du député Renaissance Éric Bothorel concernant les algorithmes de recommandation de la plateforme, considérés comme biaisés. Depuis, le périmètre du signalement s'est élargi au chatbot IA Grok, pour les raisons que vous connaissez. X a tout de suite dénoncé un
Pavel Durov, fondateur de Telegram, n'a bien sûr pas tardé à réagir, directement sur X.
Les suites s'annoncent compliquées. Elon Musk et Linda Yaccarino (directrice générale de X), sont convoqués en audition libre le 20 avril 2026. Des salariés de X seront aussi entendus comme témoins du 20 au 24 avril. Mais attention, la France n'est pas le seul pays à se pencher sur le dossier Grok : le régulateur britannique, l'ICO, a ouvert sa propre enquête contre X et xAI.
Ça n'est pas la première fois que Durov s'en prend à la France et aux questions de la régulation du numérique. Mais bon, étant lui-même la cible des autorités judiciaires du pays, on va dire que c'est aussi une manière de se défendre. On peut malgré tout se poser la question de savoir si mélanger la protection de l'enfance et l'aspect potentiellement biaisé de l'algorithme de X sur des aspects plutôt politiques est vraiment une bonne idée, et ne risque pas de créer une confusion des genres sur ce qu'on reproche réellement à X ou à Telegram.
La descente de police chez X
acte abusif de théâtre policier à des fins politiques illégitimes. Le parquet de Paris, lui, a dans la foulée annoncé quitter la plateforme pour migrer vers LinkedIn et Instagram, histoire de faire preuve d'un peu de cohérence.
Durov à la rescousse
La France est le seul pays au monde à poursuivre pénalement tous les réseaux sociaux qui offrent aux gens un certain degré de liberté. Telegram, X, TikTok... Ne vous y trompez pas : ce n'est pas un pays libre.Il a même ajouté :
Instrumentaliser la protection de l'enfance pour légitimer la censure et la surveillance de masse est dégoûtant. Ces gens ne reculeront devant rien.Rappelons quand même que le fondateur de Telegram est toujours sous contrôle judiciaire en France depuis son arrestation au Bourget en août 2024. C'est un homme directement visé par la justice française, qui s'en prend au pays où il est poursuivi.
L'enquête s'internationalise
On en dit quoi ?
