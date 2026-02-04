Pavel Durov (Telegram) considère la France comme un pays sans liberté

On en dit quoi ?



Ça n'est pas la première fois que Durov s'en prend à la France et aux questions de la régulation du numérique. Mais bon, étant lui-même la cible des autorités judiciaires du pays, on va dire que c'est aussi une manière de se défendre. On peut malgré tout se poser la question de savoir si mélanger la protection de l'enfance et l'aspect potentiellement biaisé de l'algorithme de X sur des aspects plutôt politiques est vraiment une bonne idée, et ne risque pas de créer une confusion des genres sur ce qu'on reproche réellement à X ou à Telegram.