200 millions débloqués pour la Cybersécurité en France, mais ça ne suffira pas

On en dit quoi ?



On a quand même un peu l'impression que la maison brûle et qu'on sort le seau d'eau au moment où le toit s'effondre. Reconnaître publiquement que 200 millions ne suffiront pas, c'est honnête, mais c'est aussi l'aveu d'années d'investissements ratés dans la cybersécurité publique. La France est devenue le deuxième pays le plus touché par les fuites de données au premier trimestre 2026, ce qui en dit long sur le retard accumulé.