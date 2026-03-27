Qu'en penser ?



Plus inquiétant encore, la frontière entre cyber et monde réel tend à disparaître. Certaines escroqueries impliquent désormais des interventions physiques, comme l’envoi de faux coursiers pour récupérer des cartes bancaires. Dans des cas plus extrêmes, des Pourquoi les cyberattaques explosent en France (et comment s’en protéger) ont conduit à des cambriolages ou à des agressions visant des détenteurs de cryptomonnaies. Ces situations montrent malheureusement à quel point les cyberattaques peuvent désormais avoir des conséquences bien concrètes.