Pourquoi les cyberattaques explosent en France (et comment s’en protéger)
Par Laurence - Publié le
La cybersécurité continue de s’imposer comme un enjeu majeur en France. En 2025, la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr franchit un nouveau cap, avec plus de 5 millions de visiteurs annuels et plus de 500 000 victimes accompagnées depuis sa création. Cette hausse illustre à la fois une meilleure sensibilisation, mais aussi une explosion des menaces.
Pour la deuxième année consécutive, la plateforme dépasse les 5 millions de visiteurs, portant son audience cumulée à 22 millions depuis 2017. Cette progression s’explique notamment par le lancement du dispositif 17Cyber, les campagnes de sensibilisation comme le Cybermois ou encore des actions ciblées auprès des jeunes.
Mais surtout, les Français sont de plus en plus nombreux à chercher de l’aide face à des incidents bien réels. En 2025, plus de 500 000 victimes ont été assistées, soit une hausse de 20 % en un an. Une augmentation largement liée à la multiplication des fuites de données dans de nombreux secteurs, de la santé aux télécoms en passant par le e-commerce.
L’année 2025 a été marquée par une accélération spectaculaire des violations de données. Ainsi, des demandes d’assistance liées à ces incidents ont bondi de 107 %. Ces données volées alimentent directement la principale menace actuelle : l’hameçonnage. En hausse de 70 %, il se décline désormais sous toutes les formes — SMS, emails, appels — avec des messages de plus en plus crédibles et personnalisés (plus question de se moquer d'Anne). Les professionnels sont particulièrement visés, avec une forte progression des piratages de comptes.
Derrière cette explosion, on note un phénomène structurel : la professionnalisation du cybercrime. Le marché de la donnée volée s’organise désormais autour de véritables marketplaces sur le dark web, où s’échangent profils, identifiants et kits d’arnaques prêts à l’emploi.
Des centres d’appels frauduleux, composés de faux conseillers, viennent compléter cet arsenal. Le résultat est sans appel : les cybercriminels peuvent lancer des campagnes massives avec une facilité déconcertante, en exploitant des données fraîches et ciblées.
Cette industrialisation profite directement aux fraudes à objectif financier. Les arnaques au virement explosent (+170 %), tout comme les fraudes au faux conseiller bancaire (+159 %), souvent orchestrées via WhatsApp ou des numéros usurpés.
Le faux placement financier connaît également une envolée spectaculaire (+277 %), notamment via les réseaux sociaux et les cryptomonnaies. Les victimes sont attirées par des promesses de gains rapides, souvent relayées dans de faux groupes d’investisseurs.
Plus inquiétant encore, la frontière entre cyber et monde réel tend à disparaître. Certaines escroqueries impliquent désormais des interventions physiques, comme l’envoi de faux coursiers pour récupérer des cartes bancaires. Dans des cas plus extrêmes, des Pourquoi les cyberattaques explosent en France (et comment s’en protéger) ont conduit à des cambriolages ou à des agressions visant des détenteurs de cryptomonnaies. Ces situations montrent malheureusement à quel point les cyberattaques peuvent désormais avoir des conséquences bien concrètes.
Personne n'est à l'abri des virus et du phishing. Protégez vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité! Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.
Une fréquentation record portée par la prévention
Pour la deuxième année consécutive, la plateforme dépasse les 5 millions de visiteurs, portant son audience cumulée à 22 millions depuis 2017. Cette progression s’explique notamment par le lancement du dispositif 17Cyber, les campagnes de sensibilisation comme le Cybermois ou encore des actions ciblées auprès des jeunes.
Mais surtout, les Français sont de plus en plus nombreux à chercher de l’aide face à des incidents bien réels. En 2025, plus de 500 000 victimes ont été assistées, soit une hausse de 20 % en un an. Une augmentation largement liée à la multiplication des fuites de données dans de nombreux secteurs, de la santé aux télécoms en passant par le e-commerce.
Fuites de données et explosion du phishing
L’année 2025 a été marquée par une accélération spectaculaire des violations de données. Ainsi, des demandes d’assistance liées à ces incidents ont bondi de 107 %. Ces données volées alimentent directement la principale menace actuelle : l’hameçonnage. En hausse de 70 %, il se décline désormais sous toutes les formes — SMS, emails, appels — avec des messages de plus en plus crédibles et personnalisés (plus question de se moquer d'Anne). Les professionnels sont particulièrement visés, avec une forte progression des piratages de comptes.
Derrière cette explosion, on note un phénomène structurel : la professionnalisation du cybercrime. Le marché de la donnée volée s’organise désormais autour de véritables marketplaces sur le dark web, où s’échangent profils, identifiants et kits d’arnaques prêts à l’emploi.
Des centres d’appels frauduleux, composés de faux conseillers, viennent compléter cet arsenal. Le résultat est sans appel : les cybercriminels peuvent lancer des campagnes massives avec une facilité déconcertante, en exploitant des données fraîches et ciblées.
Les arnaques financières en forte hausse
Cette industrialisation profite directement aux fraudes à objectif financier. Les arnaques au virement explosent (+170 %), tout comme les fraudes au faux conseiller bancaire (+159 %), souvent orchestrées via WhatsApp ou des numéros usurpés.
Le faux placement financier connaît également une envolée spectaculaire (+277 %), notamment via les réseaux sociaux et les cryptomonnaies. Les victimes sont attirées par des promesses de gains rapides, souvent relayées dans de faux groupes d’investisseurs.
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Plus inquiétant encore, la frontière entre cyber et monde réel tend à disparaître. Certaines escroqueries impliquent désormais des interventions physiques, comme l’envoi de faux coursiers pour récupérer des cartes bancaires. Dans des cas plus extrêmes, des Pourquoi les cyberattaques explosent en France (et comment s’en protéger) ont conduit à des cambriolages ou à des agressions visant des détenteurs de cryptomonnaies. Ces situations montrent malheureusement à quel point les cyberattaques peuvent désormais avoir des conséquences bien concrètes.
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