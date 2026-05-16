Intego traduit son nouvel antivirus en français

Que contient Intego ONE ?

Antivirus : protection complète contre les logiciels malveillants spécialement conçue pour macOS

: protection complète contre les logiciels malveillants spécialement conçue pour macOS Pare-feu : pare-feu bidirectionnel intelligent avec contrôle total des connexions des applications

: pare-feu bidirectionnel intelligent avec contrôle total des connexions des applications Smart-Clean : outils pour nettoyer, optimiser et accélérer votre Mac.

: outils pour nettoyer, optimiser et accélérer votre Mac. VPN : navigation sécurisée et privée sur n'importe quel réseau Wi-Fi

À savoir La bonne nouvelle pour les anciens détenteurs de la suite X9 d'Intego est qu'ils pourront mettre à niveau gratuitement vers la formule équivalente d'Intego ONE.

Intego ONE en détails

L'antivirus

Le pare-feu

Le VPN

Le nettoyeur de fichiers

Le réflexe cyber sécurité



Pour vous aider à choisir votre logiciel de sécurité, consultez nos dossiers sur consacrés aux antivirus pour le Mac.



Les meilleurs antivirus pour Mac Pour vous aider à choisir votre logiciel de sécurité, consultez nos dossiers sur consacrés aux antivirus pour le Mac.

Intego ONE est donc une application tout-en-un qui propose quatre fonctionnalités majeures :Trois formules différentes sont proposées :etVoyons rapidement les quatre fonctionnalités majeures proposées par Intego ONE.Intego ONE contient tous d’abord l’excellent antivirus maintes fois primé par les laboratoires de test indépendants commeouDe nombreux menus et options vous permettent de traiter les virus, malwares et autres logiciels malveillants, et de moduler la sécurité que vous souhaitez pour votre ordinateur (des planifications d’analyses pousées sont par exemple proposées).Dès qu’une nouvelle connexion est détectée, un menu s’affiche vous proposant d’autoriser ou de bloquer cette liaison, pour une fois ou pour toujours, Si vous décidez pour toujours, cela crée une nouvelle règle et Intego ONE ne vous redemandera pas ultérieurement que faire pour cette connexion.Le VPN fonctionne en symbiose avec le pare-feu en sécurisant, grâce à des protocoles chiffrés, les connexions que vous avez autorisées avec ce dernier.comme des chaînes de télévision ou un catalogue de streaming réservé aux États Unis. De nombreux serveurs dans différents pays sont proposés et une fonctionpeut couper toute connexion Internet instantanément si le VPN vient à faillir afin d’éviter toute fuite de données.Enfin,(caches ou logs d’applications principalement), en listant les fichiers lourds qui occupent la majeure partie de votre espace disque, et en affichant avec des graphiques visuels l’utilisation de la RAM (mémoire vive) et du CPU (processeur).car il est extrêmement fiable, rapide, efficace et offre une interface claire, ergonomique et maintenant