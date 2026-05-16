Intego traduit son nouvel antivirus en français
Par Denis Vaillant - Publié le
On vous en avait parlé au début de l'année, le fameux développeur logiciel Intego publiait une nouvelle version majeure de son antivirus : Intego ONE. L'inconvénient de cette version assez jeune est qu'il n'était pas encore traduit en français. C'est désormais du passé.
Intego ONE est donc une application tout-en-un qui propose quatre fonctionnalités majeures :
Trois formules différentes sont proposées : Essentiel, Avancé et Total.
Voyons rapidement les quatre fonctionnalités majeures proposées par Intego ONE.
Intego ONE contient tous d’abord l’excellent antivirus maintes fois primé par les laboratoires de test indépendants comme AV Test ou AV Comparative. Il fonctionne en permanence en arrière-plan pour assurer une protection proactive de votre Mac et bloque les menaces en temps réel. De nombreux menus et options vous permettent de traiter les virus, malwares et autres logiciels malveillants, et de moduler la sécurité que vous souhaitez pour votre ordinateur (des planifications d’analyses pousées sont par exemple proposées).
Le pare-feu bidirectionnel contrôle les connexions entrantes comme sortantes. Dès qu’une nouvelle connexion est détectée, un menu s’affiche vous proposant d’autoriser ou de bloquer cette liaison, pour une fois ou pour toujours, Si vous décidez pour toujours, cela crée une nouvelle règle et Intego ONE ne vous redemandera pas ultérieurement que faire pour cette connexion. Le pare-feu affiche aussi en temps réel l’utilisation du réseau par toutes les applications et vous permet d’établir des règles manuelles vous-mêmes.
Le VPN fonctionne en symbiose avec le pare-feu en sécurisant, grâce à des protocoles chiffrés, les connexions que vous avez autorisées avec ce dernier. Il vous permet de garder l’anonymat de votre activité en ligne en masquant votre adresse IP et en empêchant quiconque de vous suivre. Vous pouvez également accéder à du contenu géorestreint comme des chaînes de télévision ou un catalogue de streaming réservé aux États Unis. De nombreux serveurs dans différents pays sont proposés et une fonction Kill Switch peut couper toute connexion Internet instantanément si le VPN vient à faillir afin d’éviter toute fuite de données.
Enfin, SmartClean nettoie et optimise votre Mac en repérant et supprimant les fichiers inutiles (caches ou logs d’applications principalement), en listant les fichiers lourds qui occupent la majeure partie de votre espace disque, et en affichant avec des graphiques visuels l’utilisation de la RAM (mémoire vive) et du CPU (processeur).
Intego ONE est l'antivirus pour Mac préféré de la rédaction de Mac4Ever car il est extrêmement fiable, rapide, efficace et offre une interface claire, ergonomique et maintenant traduite en français.
Pour vous aider à choisir votre logiciel de sécurité, consultez nos dossiers sur consacrés aux antivirus pour le Mac.
Que contient Intego ONE ?
Intego ONE est donc une application tout-en-un qui propose quatre fonctionnalités majeures :
- Antivirus : protection complète contre les logiciels malveillants spécialement conçue pour macOS
- Pare-feu : pare-feu bidirectionnel intelligent avec contrôle total des connexions des applications
- Smart-Clean : outils pour nettoyer, optimiser et accélérer votre Mac.
- VPN : navigation sécurisée et privée sur n'importe quel réseau Wi-Fi
Trois formules différentes sont proposées : Essentiel, Avancé et Total.
À savoir
La bonne nouvelle pour les anciens détenteurs de la suite X9 d'Intego est qu'ils pourront mettre à niveau gratuitement vers la formule équivalente d'Intego ONE.
Intego ONE en détails
Voyons rapidement les quatre fonctionnalités majeures proposées par Intego ONE.
L'antivirus
Intego ONE contient tous d’abord l’excellent antivirus maintes fois primé par les laboratoires de test indépendants comme AV Test ou AV Comparative. Il fonctionne en permanence en arrière-plan pour assurer une protection proactive de votre Mac et bloque les menaces en temps réel. De nombreux menus et options vous permettent de traiter les virus, malwares et autres logiciels malveillants, et de moduler la sécurité que vous souhaitez pour votre ordinateur (des planifications d’analyses pousées sont par exemple proposées).
Le pare-feu
Le pare-feu bidirectionnel contrôle les connexions entrantes comme sortantes. Dès qu’une nouvelle connexion est détectée, un menu s’affiche vous proposant d’autoriser ou de bloquer cette liaison, pour une fois ou pour toujours, Si vous décidez pour toujours, cela crée une nouvelle règle et Intego ONE ne vous redemandera pas ultérieurement que faire pour cette connexion. Le pare-feu affiche aussi en temps réel l’utilisation du réseau par toutes les applications et vous permet d’établir des règles manuelles vous-mêmes.
Le VPN
Le VPN fonctionne en symbiose avec le pare-feu en sécurisant, grâce à des protocoles chiffrés, les connexions que vous avez autorisées avec ce dernier. Il vous permet de garder l’anonymat de votre activité en ligne en masquant votre adresse IP et en empêchant quiconque de vous suivre. Vous pouvez également accéder à du contenu géorestreint comme des chaînes de télévision ou un catalogue de streaming réservé aux États Unis. De nombreux serveurs dans différents pays sont proposés et une fonction Kill Switch peut couper toute connexion Internet instantanément si le VPN vient à faillir afin d’éviter toute fuite de données.
Le nettoyeur de fichiers
Enfin, SmartClean nettoie et optimise votre Mac en repérant et supprimant les fichiers inutiles (caches ou logs d’applications principalement), en listant les fichiers lourds qui occupent la majeure partie de votre espace disque, et en affichant avec des graphiques visuels l’utilisation de la RAM (mémoire vive) et du CPU (processeur).
Intego ONE est l'antivirus pour Mac préféré de la rédaction de Mac4Ever car il est extrêmement fiable, rapide, efficace et offre une interface claire, ergonomique et maintenant traduite en français.
Le réflexe cyber sécurité
Pour vous aider à choisir votre logiciel de sécurité, consultez nos dossiers sur consacrés aux antivirus pour le Mac.
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