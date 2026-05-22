Kamoulox : Le site de vêtements du directeur du FBI piège les utilisateurs de Mac

On en dit quoi ?



Il y a quelque chose d'assez improbable à voir le site d'un directeur du FBI servir de tremplin à un malware. L'attaque elle-même n'a rien de nouveau, et Patel n'y est pour rien directement : son site a été piraté comme beaucoup d'autres. Mais quand on dirige l'agence chargée, entre autres, de traquer la cybercriminalité, on aimerait probablement que sa propre boutique en ligne soit un peu mieux tenue. Et sinon, rappel utile : on ne colle jamais une commande dans le Terminal juste parce qu'une page web le demande.