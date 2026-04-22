iOS 26.4.2 corrige cette faille permettant de récupérer des notifications supprimées

Qu'en penser ?



Avec cette correction, Apple rappelle une nouvelle fois l’importance accordée à la confidentialité des données. Dans un environnement où la moindre faille peut être exploitée, même un bug apparemment mineur peut avoir des conséquences importantes. Cette mise à jour montre aussi que la sécurité ne passe pas uniquement par de nouvelles fonctions… mais aussi par des ajustements discrets, parfois invisibles, mais essentiels.