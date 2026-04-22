iOS 26.4.2 corrige cette faille permettant de récupérer des notifications supprimées
Par Laurence - Publié le
Ce soir, Apple déploie une nouvelle mise à jour discrète mais importante avec iOS 26.4.2. Au programme : plusieurs correctifs, dont un patch de sécurité clé lié aux notifications supprimées.
Dans cette version, Apple corrige un bug inattendu : certaines notifications censées être supprimées pouvaient en réalité rester stockées sur l’appareil. Le problème provenait d’un souci de gestion des logs, empêchant la suppression complète de ces données. Le résultat était fort ennuyeux puisque des copies de notifications pouvaient être conservées localement, même après leur suppression, voire après la désinstallation de l’application concernée.
Bonne nouvelle : la mise à jour ne se contente pas de corriger le bug pour l’avenir. Apple indique que iOS 26.4.2 supprime également les notifications qui auraient été conservées par erreur sur les appareils. Un point important, qui renforce la protection des données personnelles sans nécessiter d’action particulière de la part des utilisateurs.
Même si Apple ne le confirme pas officiellement, ce correctif intervient dans un contexte particulier. Récemment, une affaire a montré que des autorités avaient pu récupérer des notifications issues d’une application de messagerie (Signal en l'occurrence) pourtant supprimée. Ce cas avait mis en lumière les limites de la gestion des données locales sur smartphone et probablement accéléré la mise en place de ce correctif.
Au-delà de ce correctif précis, iOS 26.4.2 inclut également d’autres améliorations de stabilité et de sécurité non détaillées. Le patch est également disponible sur iPadOS 26.4.2, mais aussi iOS 18.7.8 et iPadOS 18.7.8. Comme souvent avec ce type de mise à jour, l’installation est vivement recommandée, même si aucune nouvelle fonctionnalité visible n’est au programme.
Avec cette correction, Apple rappelle une nouvelle fois l’importance accordée à la confidentialité des données. Dans un environnement où la moindre faille peut être exploitée, même un bug apparemment mineur peut avoir des conséquences importantes. Cette mise à jour montre aussi que la sécurité ne passe pas uniquement par de nouvelles fonctions… mais aussi par des ajustements discrets, parfois invisibles, mais essentiels.
Une faille qui conservait certaines notifications
Dans cette version, Apple corrige un bug inattendu : certaines notifications censées être supprimées pouvaient en réalité rester stockées sur l’appareil. Le problème provenait d’un souci de gestion des logs, empêchant la suppression complète de ces données. Le résultat était fort ennuyeux puisque des copies de notifications pouvaient être conservées localement, même après leur suppression, voire après la désinstallation de l’application concernée.
Un contexte sensible autour de la confidentialité
Bonne nouvelle : la mise à jour ne se contente pas de corriger le bug pour l’avenir. Apple indique que iOS 26.4.2 supprime également les notifications qui auraient été conservées par erreur sur les appareils. Un point important, qui renforce la protection des données personnelles sans nécessiter d’action particulière de la part des utilisateurs.
Même si Apple ne le confirme pas officiellement, ce correctif intervient dans un contexte particulier. Récemment, une affaire a montré que des autorités avaient pu récupérer des notifications issues d’une application de messagerie (Signal en l'occurrence) pourtant supprimée. Ce cas avait mis en lumière les limites de la gestion des données locales sur smartphone et probablement accéléré la mise en place de ce correctif.
Une mise à jour à installer sans attendre
Au-delà de ce correctif précis, iOS 26.4.2 inclut également d’autres améliorations de stabilité et de sécurité non détaillées. Le patch est également disponible sur iPadOS 26.4.2, mais aussi iOS 18.7.8 et iPadOS 18.7.8. Comme souvent avec ce type de mise à jour, l’installation est vivement recommandée, même si aucune nouvelle fonctionnalité visible n’est au programme.
Qu'en penser ?
Avec cette correction, Apple rappelle une nouvelle fois l’importance accordée à la confidentialité des données. Dans un environnement où la moindre faille peut être exploitée, même un bug apparemment mineur peut avoir des conséquences importantes. Cette mise à jour montre aussi que la sécurité ne passe pas uniquement par de nouvelles fonctions… mais aussi par des ajustements discrets, parfois invisibles, mais essentiels.