Des documents Apple dérobés et diffusés en ligne après une cyberattaque

Qu’en penser ?



Même si l’authenticité des documents publiés reste à confirmer, cette affaire risque de susciter de nombreuses inquiétudes chez Apple. Depuis plusieurs années, la marque accélère ses investissements en Inde et s’appuie de plus en plus sur Tata pour l’assemblage de ses appareils.



Une fuite avérée de documents techniques ou de données internes pourrait fragiliser certains processus industriels, et rappelle que la sécurité de la chaîne d’approvisionnement est devenue un enjeu aussi stratégique que la conception des produits eux-mêmes. Apple semble pour l’instant privilégier la prudence, mais les conclusions de l’enquête en cours seront particulièrement scrutées dans les semaines à venir.