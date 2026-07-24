ClickLock Stealer : ce nouveau virus verrouille votre Mac à moins de lui donner votre mot de passe

Comment fonctionne cette nouvelle menace ?

Cloudflare

je ne suis pas un robot

prouver que vous n'êtes pas un robot

Quels sont les risques pour les utilisateurs macOS ?

des identifiants stockés dans les navigateurs

des cookies de session permettant d’accéder à des services sans mot de passe

des portefeuilles de cryptomonnaies

des fichiers stockés localement

des informations système utiles pour persister sur la machine

Comment se protéger efficacement ?

ne jamais exécuter une commande Terminal trouvée en ligne sans la vérifier

se méfier des publicités sponsorisées sur Google : même si elles renvoient vers un domaine reconnu, leur provenance réelle peut être malveillante

: même si elles renvoient vers un domaine reconnu, leur provenance réelle peut être malveillante télécharger des logiciels uniquement sur l'App Store ou sur les sites éditeurs

garder macOS à jour

utiliser un antivirus spécialisé pour macOS

Le réflexe cyber sécurité



Pour vous aider à choisir votre logiciel de sécurité, consultez nos dossiers sur consacrés aux antivirus pour le Mac et ceux



Les meilleurs antivirus pour Mac Pour vous aider à choisir votre logiciel de sécurité, consultez nos dossiers sur consacréset ceux pour l'iPhone

ClickLock Stealer, découvert et documenté par les chercheurs de Group-IB, repose sur une technique aujourd'hui devenue l'une des plus efficaces contre macOS : le ClickFix. Le principe ne consiste plus à faire télécharger un fichier suspect, maisConcrètement, la victime tombe sur une page web (souvent via un lien publicitaire, un forum ou un site compromis) qui affiche un faux test de vérificationou. Au lieu d'une simple case à cocher, la page invite à ouvrir le Terminal de macOS et à y coller une commande pourUne fois lancé, ClickLock Stealer affiche une fenêtre de connexion permanente et se met à fermer de force toutes les applications visibles toutes les 210 millisecondes : Safari, Mail, Finder, tout y passe sauf sa propre fenêtre. Impossible de forcer l'arrêt du processus ou de reprendre la main : la seule échappatoire proposée à l'écran est de saisir son mot de passe de session., avant de tout renvoyer à ses opérateurs via un bot Telegram qui sert de canal de commande.Ce qui rend ClickLock Stealer particulièrement dangereux, c'est qu'il ne se contente pas de voler des données stockées :, la clé qui protège en temps normal le trousseau macOS, les mots de passe enregistrés et les données chiffrées de l'appareil. Une fois ce sésame en main, les attaquants disposent d'un accès quasi complet à l'identité numérique de la victime.Ces attaques étant fondées sur, la prévention repose avant tout sur la vigilance. Voici les recommandations essentielles :