Près d'un million de passeports d'acheteurs de canabis traînaient en libre accès sur le web

On en dit quoi ?



C'est quand même un cocktail détonant : une pièce d'identité, un selfie et un historique de consommation de cannabis, le tout en accès libre, il y a là de quoi alimenter du chantage ou de l'usurpation d'identité pendant des années. Et les membres n'y pouvaient rien, puisque ces clubs exigent une pièce d'identité à l'entrée. On espère que le régulateur irlandais sortira le grand carnet d'amendes.