Trois formules, une vraie différence de prix

Abonnement 1 mois à 11,99€

Abonnement 6 mois à 6,99€/mois (soit 41,94€ en tout)

Abonnement 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday à 1,59€/mois (soit 44,52€ en tout)

Une application pour tous les appareils

Streaming et téléchargements ultra-rapides

Un VPN sécurisé et confidentiel

45 jours pour se faire sa propre idée

Faut-il craquer pour l'offre Black Friday ?

CyberGhost décline son offre en trois durées :CyberGhost propose une application macOS compatible depuis High Sierra (10.13). Elle s'installe donc sur les MacBook, iMac et autres Mac, y compris les plus anciens.: Mac, iPhone, iPad, et même Apple TV. Les autres plateformes sont aussi supportées et vous pourrez installer CyberGhost VPN sur votre PC, Chromebook, ordinateur Linux, appareil Android, FireTV Amazon ou encore console de jeux.CyberGhost se base sur une infrastructure composée de 12 000 serveurs situés dans plus de 100 pays différents. La bande passante offerte est illimitée et leurs serveurs sont compatibles avec les réseaux 10 Gbits/s afin d'offrir les meilleurs débits possibles permettant largementavec des serveurs optimisés pour ces activités.CyberGhost VPN repose sur des technologies de sécurité éprouvées avec notamment un, la fonctionnalité depour offrir une grande flexibilité à l'utilisateur et lequi coupe la connexion Internet en cas de panne du VPN afin d'éviter toute fuite de données involontaire.Il n'y a aucun suivi de votre activité de la part de CyberGhost, tout ce qui vous faites reste 100% privé. L'entreprise suit en effet une, c'est-à-dire qu'elle ne conserve aucune donnée d'utilisation. L'application offre aussi un outil de contrôle de fuite d'e-mails pour éviter toute faille dans votre vie privée.Les formules longues sont couvertes par une(14 jours seulement pour l'abonnement d'un mois). C'est le temps de vérifier, sur votre propre connexion et avec vos usages, si le service vous convient. CyberGhost affiche par ailleurs une note de 4,7/5 sur Trustpilot, sur plus de 14 800 avis.Le support est également joignable 24/7, disponible en plusieurs langues et vous pouvez aussi le contacter par chat en direct ou par e-mail.CyberGhost est, comme le concluait notre test, un excellent choix pour un usage courant à petit prix. Si vous cherchez un VPN simple pour votre Mac et vos appareils Apple, cette période de promotions est l'occasion de idéale de