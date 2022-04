Netflix utilise désormais le lecteur vidéo natif sur Apple TV

(numérotée 2.1.23)Si certains en seront ravis, ceux qui appréciaient de glisser le doigt de haut en bas sur la télécommande pour dévoiler le panneau de contrôle incluant les informations et les choix pour l'audio et les sous-titres en seront pour leurs frais (je peste personnellement contre la nouvelle interface de Prime Video, à l'ergonomie toute particulière). Avec le lecteur natif, il faudra faire le geste dans l'autre sens (du bas vers le haut) et sélectionner les petites icônes (infos, sous-titres et audio).