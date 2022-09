Nvidia Shield TV à 119€, une alternative intéressante à l'Apple TV

Cette version de la Shield TV est le dernier en date, lancé en 2019 avec une puce Tegra X1+ qui est annoncée comme étant 25% plus véloce que le modèle original (le boitier précédent proposait déjà une belle fluidité), 8 Go de stockage (il y a un port microSD pour augmenter cette capacité à moindre coût) et 2 Go de RAM (16 Go de stockage et 3 Go de RAM pour la version Pro). Les Shield TV 2019 apportent également le support de la, et promettent que l'intelligence artificielle embarquée permettra d'afficher une image 4K plus agréable à partir de contenus en 1080 et 720p.Les allergiques à tvOS pourraient trouver là une alternative intéressante tournant sous Android 11, une application myCanal gérant la 4K, la compatibilité avec les manettes PlayStation 5 et Xbox Series, une interface inspirée de Google TV, ou encore le support du streaming en 4K depuis GeForce Now, et récemment un mode nuit et un mode ALLM automatique et la version Pro à 199,96 euros La Shield TV d'Nvidia à 119,99€ au lieu de 146,30€ La Shield TV Pro d'Nvidia à 199,96€ au lieu de 219€