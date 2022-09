L'excellent Fire TV Stick 4K Max à 37€, son meilleur prix (4K HDR10+, Dolby Atmos/Dolby Vision)

Le Fire TV Stick 4K Max est 40% plus puissant que le Fire TV Stick 4K grâce au nouveau processeur quadricœur cadencé à 1,8 GHz et épaulé par 2 Go de RAM.(puce Mediatek MT7921LS) en sus de la 4K HDR/HDR10+, le Dolby Atmos et le Dolby Vision.Le Fire TV Stick 4K Max est livré avec la dernière version de la télécommande Alexa (avec les boutons dédiés pour Prime Video, Netflix, Disney+ et Amazon Music), et il sera envisageable de coupler le Stick avec les Echo Studio ou Echo Gen4 pour profiter d'un son immersif avec la prise en charge des formats audio Dolby multicanaux.