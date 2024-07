Prime Video : Amazon va enfin revoir son horrible interface

Amazon Prime Video : une interface repensée

Un onglet dédié pour les contenus Prime

de la clarté et de la simplicité

C'est certes subjectif, maisNon seulement l'interface globale est assez brouillon, mais surtout, les différentes sections mettent souvent en avant les contenus qui ne sont pas compris dans l'abonnement principal Prime (le tout sans parler des contrôles de lecture et les options pour le choix des sous-titres et de l'audio de l'App Apple TV qui me font saigner du nez rien qu'en les regardant).Selon les propres termes de la firme,L'ensemble pioche un peu dans les solutions adoptées par les principaux concurrents de Prime Video, ce qui n'est pas forcément un mal (ma préférence va à l'interface de myCanal, avec l'accès aux options en glissant le doigt du haut vers le bas sur la télécommande de l'Apple TV, mais là encore, cela reste subjectif).La barre supérieure permettra de choisir rapidement entre l'accueil, les films, les séries, le sport, la diffusion en direct, et(merci),Voilà qui devrait en effet simplifier la navigation, et surtout éviter de scroller au milieu de contenus qui ne sont pas inclus dans vos abonnements. Bien entendu, l'inévitable intelligence artificielle sera de la partie pour vous proposer une sélection de contenus basée sur votre historique et vos habitudes.Amazon indique que l. Reste à savoir quand il sera possible d'en profiter sur notre territoire. Amazon indique que le déploiement a commencé, tout du moins aux US, mais je n'ai pas encore pu le constater sur mes appareils.Pour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.