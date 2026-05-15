Nouveaux boitiers photo/vidéo : Canon EOS R6 V et Sony A7R VI !

• Capteur plein format 32,5MP

• OpenGate (y compris en vidéo)

• Processeur DIGIC X

• -6,5 à 21 IL3

• ISO 100 à 64 000

• Video RAW 7K (Standard) ProRes via HDMI24

• 4K (DCI) 59,94p

• 4K 120p (slow-mo)

• C-Raw Light, XF-HEVC S - XF-AVC S (4:2:2 10 bit - 4:2:0 8 bit)

• Canon Log 2 et 3

• CFexpress type B et SD UHS II

• USB-C 3.2 Gen 2

• Port HDMI A

• WiFi 2,4 et 5 Ghz, Bluetooth 5.1