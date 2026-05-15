Nouveaux boitiers photo/vidéo : Canon EOS R6 V et Sony A7R VI !
Par Didier Pulicani - Publié le
Ce n'est pas tous les jours que Canon et Sony présentent de nouveaux boitiers, les Canon EOS R6 V et Sony A7R VI ne boxent pourtant pas exactement dans la même catégorie.
C'est sans doute le meilleur plan vidéo de ce début d'année : le Canon EOS R6 V est en fait à mi-chemin entre l'EOS R6 Mark III et la caméra EOS C50, le tout à moins de 2500€.
Passons donc directement aux spécifications techniques :
Le boitier, assez compact, ressemble beaucoup aux petites caméras de poche comme la FX3 ou Nikon ZR. Il possède même un pas de vis sur la tranche pour être fixé à la verticale et un bouton
Il intègre un ventilateur, ce qui devrait permettre de filmer en 4K en continu pendant au moins 2H.
Quant au capteur, il est stabilisé (un excellent point), et c'est le même que celui du R6 Mark III, qui n'est pas rétroéclairé, ni empilé, même si Canon estime avoir limité les effets de rolling shutter.
Parmi les petites fonctions intéressantes, la possibilité de conserver l'autofocus sur une personne en particulier, le streaming vidéo via l'USB C (ça manquait !) En revanche, impossible d'enregistrer directement sur un SSD en USB C, ce qui est vraiment étrange. Par contre, l'audio peut être enregistré sur 4 canaux !
On retourne côté photo, avec le Sony A7R VI, dernier fleuron du constructeur japonais.
Cette fois, le capteur de 67 MP est empilé, ce qui permet de réaliser des rafales à 30FPS en RAW ! Sony dit avoir amélioré l'autofocus avec un suivi des sujets avec de l'IA.
Pas moins doué en vidéo, il peut tout de même filmer en 8K30 et en 4K120 sans crop, même si les modèles
Le tarif reste néanmoins salé, à 5000€ boitier nu, mais on a l'habitude avec Sony. En revanche, on trouve des A7R IV à moins de 3000€...
Canon EOS R6 V : la vidéo pro à petit prix
C'est sans doute le meilleur plan vidéo de ce début d'année : le Canon EOS R6 V est en fait à mi-chemin entre l'EOS R6 Mark III et la caméra EOS C50, le tout à moins de 2500€.
Passons donc directement aux spécifications techniques :
• Capteur plein format 32,5MP
• OpenGate (y compris en vidéo)
• Processeur DIGIC X
• -6,5 à 21 IL3
• ISO 100 à 64 000
• Video RAW 7K (Standard) ProRes via HDMI24
• 4K (DCI) 59,94p
• 4K 120p (slow-mo)
• C-Raw Light, XF-HEVC S - XF-AVC S (4:2:2 10 bit - 4:2:0 8 bit)
• Canon Log 2 et 3
• CFexpress type B et SD UHS II
• USB-C 3.2 Gen 2
• Port HDMI A
• WiFi 2,4 et 5 Ghz, Bluetooth 5.1
• OpenGate (y compris en vidéo)
• Processeur DIGIC X
• -6,5 à 21 IL3
• ISO 100 à 64 000
• Video RAW 7K (Standard) ProRes via HDMI24
• 4K (DCI) 59,94p
• 4K 120p (slow-mo)
• C-Raw Light, XF-HEVC S - XF-AVC S (4:2:2 10 bit - 4:2:0 8 bit)
• Canon Log 2 et 3
• CFexpress type B et SD UHS II
• USB-C 3.2 Gen 2
• Port HDMI A
• WiFi 2,4 et 5 Ghz, Bluetooth 5.1
Le boitier, assez compact, ressemble beaucoup aux petites caméras de poche comme la FX3 ou Nikon ZR. Il possède même un pas de vis sur la tranche pour être fixé à la verticale et un bouton
recà l'avant du boitier.
Il intègre un ventilateur, ce qui devrait permettre de filmer en 4K en continu pendant au moins 2H.
Quant au capteur, il est stabilisé (un excellent point), et c'est le même que celui du R6 Mark III, qui n'est pas rétroéclairé, ni empilé, même si Canon estime avoir limité les effets de rolling shutter.
Parmi les petites fonctions intéressantes, la possibilité de conserver l'autofocus sur une personne en particulier, le streaming vidéo via l'USB C (ça manquait !) En revanche, impossible d'enregistrer directement sur un SSD en USB C, ce qui est vraiment étrange. Par contre, l'audio peut être enregistré sur 4 canaux !
L'appareil est vendu à la Fnac à 2499€
Sony A7R IV : le roi de la photo
On retourne côté photo, avec le Sony A7R VI, dernier fleuron du constructeur japonais.
• Capteur Exmor RS 67 MP empilé
• Processeur BIONZ XR2
• Sensibilité 50 à 102 400 ISO
• Rafale jusqu’à 30 fps
• 8K 30p et 4K 120p sans crop
• Pré-capture jusqu'à 1s
• Audio 32 bits flottants (via XLR-A4)
• Nouvelle batterie NP-SA100
• Processeur BIONZ XR2
• Sensibilité 50 à 102 400 ISO
• Rafale jusqu’à 30 fps
• 8K 30p et 4K 120p sans crop
• Pré-capture jusqu'à 1s
• Audio 32 bits flottants (via XLR-A4)
• Nouvelle batterie NP-SA100
Cette fois, le capteur de 67 MP est empilé, ce qui permet de réaliser des rafales à 30FPS en RAW ! Sony dit avoir amélioré l'autofocus avec un suivi des sujets avec de l'IA.
Pas moins doué en vidéo, il peut tout de même filmer en 8K30 et en 4K120 sans crop, même si les modèles
Rsont un peu moins taillés pour les vidéastes.
Le tarif reste néanmoins salé, à 5000€ boitier nu, mais on a l'habitude avec Sony. En revanche, on trouve des A7R IV à moins de 3000€...
Le Sony A7R VI est vendu 5099€ à la Fnac