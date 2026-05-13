Sony Xperia 1 VIII : le flagship japonais arrive en France à 1499 euros

On en dit quoi ?



À 1499 euros pour un smartphone, on est dans la cour des très grands. Sauf que voilà, Sony fait partie des derniers à proposer une fiche technique aussi complète sans rogner sur les détails qui comptent pour les utilisateurs avancés : prise jack, microSD, bouton photo dédié. Pour les amateurs de cinéma, de photo ou de musique en haute résolution, c'est un argument qui pèse. Le reste du marché a tout sacrifié sur l'autel de la finesse, Sony tient sa ligne. Même si une question se pose... à qui s'adresse encore ce téléphone, en dehors des fans historiques de la marque ?