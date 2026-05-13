Sony Xperia 1 VIII : le flagship japonais arrive en France à 1499 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Sony a officialisé son Xperia 1 VIII ce 13 mai depuis Tokyo. Le constructeur japonais reste fidèle à ses obsessions : prise jack 3,5 mm, slot microSD, bouton photo dédié, et un Snapdragon 8 Elite Gen 5 sous le capot. Précommandes ouvertes en Europe à partir de 1499 euros pour la version 256 Go, livraisons le 26 juin. Un casque WH-1000XM6 est offert aux premiers acheteurs.
Le changement le plus visible, c'est l'arrière du téléphone. Sony abandonne l'alignement vertical classique pour un îlot photo carré, posé sur le côté gauche du dos. Le téléobjectif 70 mm voit son capteur grossir pour atteindre 1/1,56 pouce, avec 48 mégapixels au compteur. Les deux autres optiques, ultra grand-angle et grand-angle principal, passent elles aussi à 48 mégapixels pour uniformiser toute la chaîne photo. À l'avant, le capteur selfie reste à 12 mégapixels. On voit bien que Sony mise tout sur la photo pour justifier son positionnement premium.
Côté technique, le Xperia 1 VIII embarque la toute dernière puce Qualcomm, épaulée par 12 Go de RAM sur la version 256 Go et 16 Go sur la version 1 To Native Gold. L'écran reste un OLED LTPO de 6,5 pouces en 19,5:9, avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz. La batterie grimpe à 5000 mAh, avec une recharge filaire et sans fil à 30 W. Sony annonce deux jours d'autonomie en usage classique, à vérifier en conditions réelles comme toujours avec les promesses constructeur.
Le Xperia 1 VIII est précommandable dès aujourd'hui directement sur le site Sony et chez certains revendeurs partenaires. Le modèle de base 256 Go est facturé 1499 euros. La version 1 To en édition Native Gold grimpe elle à 1999 euros, soit le tarif d'un iPhone 17 Pro Max chargé à bloc. Quatre coloris seront disponibles : Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red et le fameux Native Gold réservé au modèle 1 To. Les livraisons démarrent le 26 juin.
À 1499 euros pour un smartphone, on est dans la cour des très grands. Sauf que voilà, Sony fait partie des derniers à proposer une fiche technique aussi complète sans rogner sur les détails qui comptent pour les utilisateurs avancés : prise jack, microSD, bouton photo dédié. Pour les amateurs de cinéma, de photo ou de musique en haute résolution, c'est un argument qui pèse. Le reste du marché a tout sacrifié sur l'autel de la finesse, Sony tient sa ligne. Même si une question se pose... à qui s'adresse encore ce téléphone, en dehors des fans historiques de la marque ?
Un nouveau bloc photo, un nouveau design
Le changement le plus visible, c'est l'arrière du téléphone. Sony abandonne l'alignement vertical classique pour un îlot photo carré, posé sur le côté gauche du dos. Le téléobjectif 70 mm voit son capteur grossir pour atteindre 1/1,56 pouce, avec 48 mégapixels au compteur. Les deux autres optiques, ultra grand-angle et grand-angle principal, passent elles aussi à 48 mégapixels pour uniformiser toute la chaîne photo. À l'avant, le capteur selfie reste à 12 mégapixels. On voit bien que Sony mise tout sur la photo pour justifier son positionnement premium.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 et autonomie deux jours
Côté technique, le Xperia 1 VIII embarque la toute dernière puce Qualcomm, épaulée par 12 Go de RAM sur la version 256 Go et 16 Go sur la version 1 To Native Gold. L'écran reste un OLED LTPO de 6,5 pouces en 19,5:9, avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz. La batterie grimpe à 5000 mAh, avec une recharge filaire et sans fil à 30 W. Sony annonce deux jours d'autonomie en usage classique, à vérifier en conditions réelles comme toujours avec les promesses constructeur.
Prix et disponibilité en France
Le Xperia 1 VIII est précommandable dès aujourd'hui directement sur le site Sony et chez certains revendeurs partenaires. Le modèle de base 256 Go est facturé 1499 euros. La version 1 To en édition Native Gold grimpe elle à 1999 euros, soit le tarif d'un iPhone 17 Pro Max chargé à bloc. Quatre coloris seront disponibles : Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red et le fameux Native Gold réservé au modèle 1 To. Les livraisons démarrent le 26 juin.
On en dit quoi ?
À 1499 euros pour un smartphone, on est dans la cour des très grands. Sauf que voilà, Sony fait partie des derniers à proposer une fiche technique aussi complète sans rogner sur les détails qui comptent pour les utilisateurs avancés : prise jack, microSD, bouton photo dédié. Pour les amateurs de cinéma, de photo ou de musique en haute résolution, c'est un argument qui pèse. Le reste du marché a tout sacrifié sur l'autel de la finesse, Sony tient sa ligne. Même si une question se pose... à qui s'adresse encore ce téléphone, en dehors des fans historiques de la marque ?