La PS6 sera rétrocompatible PS4 et PS5 et peut-être plus encore
Par Vincent Lautier - Publié le
Un document interne de chez Sony, dévoilé via le podcast Broken Silicon, confirme que la PlayStation 6 (nom de code "Canis") prendra en charge les jeux PS4 et PS5 dès sa sortie. La console portable PS6 serait aussi concernée. Un brevet déposé par Mark Cerny va d'ailleurs encore plus loin et évoque une compatibilité potentielle avec toutes les générations, de la PS1 à la PS5.
L'information vient du podcast Broken Silicon, dans un épisode diffusé le 14 avril. Le leaker connu sous le nom de Tom, qui travaille avec la chaîne Moore's Law Is Dead, affirme avoir eu accès à un document interne Sony daté de plusieurs années.
Ce document mentionne clairement la rétrocompatibilité PS4 et PS5 comme un axe de développement structuré pour la prochaine console, dont le nom de code est "Canis". Aucune date de sortie ni architecture précise ne sont mentionnées, mais la rétrocompatibilité y apparaît comme un projet concret, pas un simple souhait.
Côté brevets, Sony a déposé début 2026 un document intitulé "Backwards Compatibility through the Use of False Clock and Fine-Grain Frequency Control". L'idée est de permettre au processeur de la PS6 d'ajuster sa vitesse pour émuler le fonctionnement des puces des anciennes consoles, y compris l'Emotion Engine de la PS2.
Mark Cerny, l'architecte de la PS4 et de la PS5, figure parmi les inventeurs. La PS6 pourrait donc ne pas se limiter aux jeux PS4 et PS5 : les jeux PS1, PS2 et PS3 pourraient aussi y passer. Un brevet ne garantit rien, mais la présence de Cerny donne du poids à cette hypothèse.
Le même document interne mentionne une console portable PS6 qui serait capable de faire tourner les jeux PS6, PS5 et PS4. Si ça se confirme, Sony rejoindrait Nintendo et Valve dans le club des portables capables de lancer du AAA. La PS6 serait d'ailleurs la première console PlayStation à supporter deux générations précédentes, et la version portable en profiterait aussi. La console devrait sortir quelque part entre 2027 et 2028 d'après les analystes du secteur.
Sony a longtemps traité la rétrocompatibilité comme un sujet plutôt secondaire, pendant que Xbox proposait une bibliothèque cross-gen depuis des années. Ce virage, s'il se confirme, est un gros rattrapage. Le brevet qui couvre la PS1 à la PS3, c'est peut-être un peu trop ambitieux (surtout la PS3 et son architecture Cell, toujours cauchemardesque à émuler), mais la rétrocompatibilité PS4/PS5 sur PS6 semble acquise. Ce serait une première chez PlayStation, et les joueurs auraient enfin une raison de moins d'hésiter au moment de changer de génération.
Un document interne et le nom de code "Canis"
L'information vient du podcast Broken Silicon, dans un épisode diffusé le 14 avril. Le leaker connu sous le nom de Tom, qui travaille avec la chaîne Moore's Law Is Dead, affirme avoir eu accès à un document interne Sony daté de plusieurs années.
Ce document mentionne clairement la rétrocompatibilité PS4 et PS5 comme un axe de développement structuré pour la prochaine console, dont le nom de code est "Canis". Aucune date de sortie ni architecture précise ne sont mentionnées, mais la rétrocompatibilité y apparaît comme un projet concret, pas un simple souhait.
Un brevet de Mark Cerny qui vise encore plus loin
Côté brevets, Sony a déposé début 2026 un document intitulé "Backwards Compatibility through the Use of False Clock and Fine-Grain Frequency Control". L'idée est de permettre au processeur de la PS6 d'ajuster sa vitesse pour émuler le fonctionnement des puces des anciennes consoles, y compris l'Emotion Engine de la PS2.
Mark Cerny, l'architecte de la PS4 et de la PS5, figure parmi les inventeurs. La PS6 pourrait donc ne pas se limiter aux jeux PS4 et PS5 : les jeux PS1, PS2 et PS3 pourraient aussi y passer. Un brevet ne garantit rien, mais la présence de Cerny donne du poids à cette hypothèse.
La portable aussi de la partie
Le même document interne mentionne une console portable PS6 qui serait capable de faire tourner les jeux PS6, PS5 et PS4. Si ça se confirme, Sony rejoindrait Nintendo et Valve dans le club des portables capables de lancer du AAA. La PS6 serait d'ailleurs la première console PlayStation à supporter deux générations précédentes, et la version portable en profiterait aussi. La console devrait sortir quelque part entre 2027 et 2028 d'après les analystes du secteur.
On en dit quoi ?
Sony a longtemps traité la rétrocompatibilité comme un sujet plutôt secondaire, pendant que Xbox proposait une bibliothèque cross-gen depuis des années. Ce virage, s'il se confirme, est un gros rattrapage. Le brevet qui couvre la PS1 à la PS3, c'est peut-être un peu trop ambitieux (surtout la PS3 et son architecture Cell, toujours cauchemardesque à émuler), mais la rétrocompatibilité PS4/PS5 sur PS6 semble acquise. Ce serait une première chez PlayStation, et les joueurs auraient enfin une raison de moins d'hésiter au moment de changer de génération.