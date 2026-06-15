Amazon brade la Fire TV Stick 4K Select à moitié prix pour l'avant-première du Prime Day !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Le Fire TV Stick 4K Select peut transformer n'importe quelle télé en smart TV sans plomber la facture, et il profite actuellement d'une promotion en avant-première pour le Prime Day.
L’Amazon Fire TV Stick 4K Select est un lecteur multimédia compact conçu pour accéder aux services de streaming, aux applications de divertissement, à la TV en direct et à certains services de cloud gaming depuis un téléviseur compatible HDMI. L’appareil se branche directement sur le port HDMI d’un téléviseur 4K, ou via la rallonge HDMI incluse, puis se connecte à Internet en Wi-Fi. L’installation repose sur trois étapes : brancher le Fire TV Stick 4K Select au téléviseur, l’alimenter sur secteur, puis le connecter au réseau Wi-Fi.
Le produit prend en charge la 4K, ainsi que les formats 1080p et 720p jusqu’à 60 images par seconde. Il est compatible avec les formats vidéo HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 et AV1.
Sur le plan technique, le Fire TV Stick 4K Select mesure 99 x 30 x 14 mm et pèse 46,2 g. Il intègre un processeur quadricœur 1,7 GHz, 8 Go de stockage interne, une connexion Wi-Fi double antenne bibande MIMO compatible 802.11 a/b/g/n/ac, ainsi que le Bluetooth 5.0 et le Bluetooth Low Energy. Il permet aussi le jumelage avec des enceintes, écouteurs, manettes de jeu ou périphériques Bluetooth compatibles. L’interface Fire TV donne accès à des applications comme Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Canal+, TF1+, Molotov, france.tv, M6+ et ARTE, ainsi qu’à d’autres applications disponibles sur l’Amazon Appstore. Certains contenus ou services peuvent nécessiter un abonnement séparé.
La télécommande vocale Alexa incluse permet de rechercher et lancer des contenus par commande vocale. Elle peut également contrôler certaines fonctions compatibles d’un téléviseur, d’une barre de son ou d’un récepteur AV, notamment l’alimentation et le volume via infrarouge. Le Fire TV Stick 4K Select peut aussi servir à contrôler des appareils connectés compatibles avec Alexa, par exemple pour demander la météo, tamiser des lumières ou lancer de la musique. Il donne également accès au cloud gaming, notamment via Xbox Game Pass Ultimate, avec une manette compatible et un abonnement requis. Si l'appareil vous intéresse, vous pouvez consulter notre test complet.
Fire TV Stick 4K Select
L’Amazon Fire TV Stick 4K Select est un lecteur multimédia compact conçu pour accéder aux services de streaming, aux applications de divertissement, à la TV en direct et à certains services de cloud gaming depuis un téléviseur compatible HDMI. L’appareil se branche directement sur le port HDMI d’un téléviseur 4K, ou via la rallonge HDMI incluse, puis se connecte à Internet en Wi-Fi. L’installation repose sur trois étapes : brancher le Fire TV Stick 4K Select au téléviseur, l’alimenter sur secteur, puis le connecter au réseau Wi-Fi.
Le produit prend en charge la 4K, ainsi que les formats 1080p et 720p jusqu’à 60 images par seconde. Il est compatible avec les formats vidéo HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9 et AV1.
Une alternative économique
Sur le plan technique, le Fire TV Stick 4K Select mesure 99 x 30 x 14 mm et pèse 46,2 g. Il intègre un processeur quadricœur 1,7 GHz, 8 Go de stockage interne, une connexion Wi-Fi double antenne bibande MIMO compatible 802.11 a/b/g/n/ac, ainsi que le Bluetooth 5.0 et le Bluetooth Low Energy. Il permet aussi le jumelage avec des enceintes, écouteurs, manettes de jeu ou périphériques Bluetooth compatibles. L’interface Fire TV donne accès à des applications comme Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Canal+, TF1+, Molotov, france.tv, M6+ et ARTE, ainsi qu’à d’autres applications disponibles sur l’Amazon Appstore. Certains contenus ou services peuvent nécessiter un abonnement séparé.
La télécommande vocale Alexa incluse permet de rechercher et lancer des contenus par commande vocale. Elle peut également contrôler certaines fonctions compatibles d’un téléviseur, d’une barre de son ou d’un récepteur AV, notamment l’alimentation et le volume via infrarouge. Le Fire TV Stick 4K Select peut aussi servir à contrôler des appareils connectés compatibles avec Alexa, par exemple pour demander la météo, tamiser des lumières ou lancer de la musique. Il donne également accès au cloud gaming, notamment via Xbox Game Pass Ultimate, avec une manette compatible et un abonnement requis. Si l'appareil vous intéresse, vous pouvez consulter notre test complet.