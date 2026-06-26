Dernières heures avant la fin du Prime Day : récapitulatif des offres encore disponibles !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
C’est le moment ou jamais ! Le Prime Day 2026 touche à sa fin, mais il reste encore quelques heures pour profiter des meilleures offres Amazon. Que vous cherchiez un nouveau smartphone, des écouteurs sans fil, des appareils pour la maison ou des accessoires tech, les dernières promotions sont parfois les plus agressives.
Pour vous faire gagner du temps (et de l’argent), nous avons sélectionné les meilleurs deals du dernier jour du Prime Day — des réductions qui valent vraiment le coup, encore valables aujourd’hui uniquement. Faites vite, les stocks partent à toute vitesse et les prix ne reviendront pas de sitôt.
Cette année, le géant de Seattle ne fait pas les choses à moitié : les Prime Day 2026 s’étendent du 23 au 26 juillet, soit quatre jours de soldes ultra-agressives (comme en 2025, contre deux jours les années précédentes), exclusivement réservées aux abonnés Amazon Prime (et oui, c’est le moment ou jamais de profiter du mois gratuit si vous ne l’avez jamais tenté).
Pour rappel, l'abonnement Prime offre plusieurs avantages comme la livraison plus rapide, l'accès au service Prime Video et Amazon Music ou encore un abonnement offert à une chaine Twitch par mois pour 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an.
Notez également qu'Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours et que cette période d'essai permet de bénéficier des offres Prime Day.
Pour rappel, pendant le Prime Day, certaines offres apparaissent de manière éphémère. Ces promotions ne durent parfois que quelques heures ou minutes, le temps que le stock de produits concernés par cette remise soit écoulé (Amazon peut décider de ne mettre qu'une partie de son stock en promotion). Pour être certain de pouvoir profiter des meilleures offres, consultez notre page dédiée mise à jour en temps réel.
Avec des milliers d’offres disponibles, il peut être difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi nous avons trié pour vous les promotions les plus intéressantes, vérifiées et encore en stock. Que vous soyez à la recherche des rabais sur des marques populaires, dont les produits Apple, ou simplement curieux de faire de bonnes affaires de dernière minute, cette sélection est là pour vous guider efficacement.
Pour vous faire gagner du temps (et de l’argent), nous avons sélectionné les meilleurs deals du dernier jour du Prime Day — des réductions qui valent vraiment le coup, encore valables aujourd’hui uniquement. Faites vite, les stocks partent à toute vitesse et les prix ne reviendront pas de sitôt.
Amazon Prime Day 2026
Cette année, le géant de Seattle ne fait pas les choses à moitié : les Prime Day 2026 s’étendent du 23 au 26 juillet, soit quatre jours de soldes ultra-agressives (comme en 2025, contre deux jours les années précédentes), exclusivement réservées aux abonnés Amazon Prime (et oui, c’est le moment ou jamais de profiter du mois gratuit si vous ne l’avez jamais tenté).
Du 23 au 26 juin 2026
Pour rappel, l'abonnement Prime offre plusieurs avantages comme la livraison plus rapide, l'accès au service Prime Video et Amazon Music ou encore un abonnement offert à une chaine Twitch par mois pour 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an.
Notez également qu'Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours et que cette période d'essai permet de bénéficier des offres Prime Day.
Retrouvez les meilleures offres en temps réel sur notre page dédiée
Pour rappel, pendant le Prime Day, certaines offres apparaissent de manière éphémère. Ces promotions ne durent parfois que quelques heures ou minutes, le temps que le stock de produits concernés par cette remise soit écoulé (Amazon peut décider de ne mettre qu'une partie de son stock en promotion). Pour être certain de pouvoir profiter des meilleures offres, consultez notre page dédiée mise à jour en temps réel.
Avec des milliers d’offres disponibles, il peut être difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi nous avons trié pour vous les promotions les plus intéressantes, vérifiées et encore en stock. Que vous soyez à la recherche des rabais sur des marques populaires, dont les produits Apple, ou simplement curieux de faire de bonnes affaires de dernière minute, cette sélection est là pour vous guider efficacement.