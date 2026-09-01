JMGO lance l'IRIS, le premier vidéoprojecteur 4K à 120 Hz, et il vise clairement les joueurs
Par Vincent Lautier - Publié le
JMGO profite de l'IFA pour dévoiler sa nouvelle série IRIS, composée de l'IRIS Ultra Max et de l'IRIS Ultra. Le spécialiste chinois du vidéoprojecteur revendique une première mondiale, la 4K à 120 images par seconde, avec un modèle haut de gamme franchement taillé pour le jeu vidéo. Comptez 2 999 euros en précommande pour l'Ultra Max et 1 999 euros pour l'Ultra, avec des livraisons dès le 19 octobre.
C'est l'argument qui fait mouche. Quand la plupart des vidéoprojecteurs plafonnent en 4K à 60 Hz, la série IRIS grimpe à 120 images par seconde dans cette définition, et elle gère même le Dolby Vision dans ce mode, une combinaison qu'on n'avait encore jamais vue. Brancher une console récente ou un PC de jeu sur grand écran prend soudain une tout autre allure.
JMGO a pensé chaque détail pour le jeu. L'image se synchronise avec le rendu pour éviter les déchirures. Le mode jeu s'enclenche tout seul dès qu'une partie démarre. Et la latence tombe à 1 milliseconde, ce chiffre qui rassure quiconque redoute le moindre décalage entre la manette et l'écran. On tient là un projecteur qui ne se contente plus de diffuser des films.
L'Ultra Max met le paquet sur la luminosité. Il monte à 6 500 lumens ISO pour un contraste natif de 10 000 pour 1, là où l'Ultra s'arrête à 4 500 lumens et 7 000 pour 1. Assez, dans les deux cas, pour encaisser un peu de lumière ambiante sans que l'image ne vire au fadasse.
Le vrai luxe de l'Ultra Max se cache ailleurs. Son bloc optique 3 en 1 sait tout faire. Le zoom optique s'étire de 0,88 à 1,7 pour 1. L'objectif se décale dans les quatre directions, ce qui recadre l'image sans qu'on ait à déplacer l'appareil. Vient ensuite le morceau de bravoure, une rotule motorisée que l'IA pilote seule et qui pivote sur 360 degrés à l'horizontale comme sur 150 degrés vers le haut ou le bas. Le projecteur cale l'image sur votre mur, puis garde en mémoire un réglage par surface. Un soir vous visez le mur du salon. Le lendemain, le plafond de la chambre, et vous n'avez rien à recalibrer. L'IRIS Ultra hérite du même zoom et du même décalage, mais laisse le bras motorisé au grand frère.
JMGO frappe fort avec cette IRIS, et le timing est malin. En misant sur la 4K à 120 Hz et cette latence d'une milliseconde, la marque cible pile les joueurs qui rêvent d'une image géante sans les compromis habituels du vidéoprojecteur. La rotule motorisée de l'Ultra Max séduira ceux qui déplacent souvent leur installation, même si à 2 999 euros, le ticket d'entrée est élevé. L'Ultra à 1 999 euros paraît plus raisonnable pour qui peut se passer du bras motorisé. Reste à juger la bête en conditions réelles, mais l'approche gaming est assez rare pour considérer le produit.
La 4K à 120 Hz d'abord pour les joueurs
C'est l'argument qui fait mouche. Quand la plupart des vidéoprojecteurs plafonnent en 4K à 60 Hz, la série IRIS grimpe à 120 images par seconde dans cette définition, et elle gère même le Dolby Vision dans ce mode, une combinaison qu'on n'avait encore jamais vue. Brancher une console récente ou un PC de jeu sur grand écran prend soudain une tout autre allure.
JMGO a pensé chaque détail pour le jeu. L'image se synchronise avec le rendu pour éviter les déchirures. Le mode jeu s'enclenche tout seul dès qu'une partie démarre. Et la latence tombe à 1 milliseconde, ce chiffre qui rassure quiconque redoute le moindre décalage entre la manette et l'écran. On tient là un projecteur qui ne se contente plus de diffuser des films.
Un système optique piloté par l'IA sur l'Ultra Max
L'Ultra Max met le paquet sur la luminosité. Il monte à 6 500 lumens ISO pour un contraste natif de 10 000 pour 1, là où l'Ultra s'arrête à 4 500 lumens et 7 000 pour 1. Assez, dans les deux cas, pour encaisser un peu de lumière ambiante sans que l'image ne vire au fadasse.
Le vrai luxe de l'Ultra Max se cache ailleurs. Son bloc optique 3 en 1 sait tout faire. Le zoom optique s'étire de 0,88 à 1,7 pour 1. L'objectif se décale dans les quatre directions, ce qui recadre l'image sans qu'on ait à déplacer l'appareil. Vient ensuite le morceau de bravoure, une rotule motorisée que l'IA pilote seule et qui pivote sur 360 degrés à l'horizontale comme sur 150 degrés vers le haut ou le bas. Le projecteur cale l'image sur votre mur, puis garde en mémoire un réglage par surface. Un soir vous visez le mur du salon. Le lendemain, le plafond de la chambre, et vous n'avez rien à recalibrer. L'IRIS Ultra hérite du même zoom et du même décalage, mais laisse le bras motorisé au grand frère.
On en dit quoi ?
JMGO frappe fort avec cette IRIS, et le timing est malin. En misant sur la 4K à 120 Hz et cette latence d'une milliseconde, la marque cible pile les joueurs qui rêvent d'une image géante sans les compromis habituels du vidéoprojecteur. La rotule motorisée de l'Ultra Max séduira ceux qui déplacent souvent leur installation, même si à 2 999 euros, le ticket d'entrée est élevé. L'Ultra à 1 999 euros paraît plus raisonnable pour qui peut se passer du bras motorisé. Reste à juger la bête en conditions réelles, mais l'approche gaming est assez rare pour considérer le produit.