AWOL Vision Aetherion : le cinéma 4K triple laser de 200 pouces débarque sur Kickstarter
Par Vincent Lautier - Publié le
AWOL Vision lance ses vidéoprojecteurs 4K Aetherion sur Kickstarter, des modèles triple laser avec des remises qui vont jusqu'à 5 497 dollars. Après le succès de Valerion, le fabricant promet une image de 200 pouces ultra-nette grâce à sa technologie PixelLock, et ajoute le Dolby Vision Gaming dans le monde des projecteurs, le tout à partir de 1 999 dollars.
• Accéder au kickstarter
La marque américaine AWOL Vision a ouvert les commandes pour sa nouvelle série de vidéoprojecteurs Aetherion sur Kickstarter. On parle de modèles 4K à ultra-courte focale équipés d'une source triple laser RGB, proposés à partir de 1 999 dollars pour les premiers arrivés. Après l'énorme succès de sa marque sub-premium Valerion, qui avait levé plus de 10 millions de dollars sur la plateforme, AWOL Vision passe à la vitesse supérieure avec cette gamme dévoilée au CES 2026. Les premiers contributeurs peuvent commander l'Aetherion Pro pour 1 999 dollars (prix de vente conseillé de 3 499 dollars), et le modèle haut de gamme, l'Aetherion Max, à 2 199 dollars au lieu de 4 499 dollars. La campagne se termine le 1er avril 2026, avec des livraisons prévues dans la foulée.
Côté technique, les deux modèles projettent une image 4K jusqu'à 200 pouces. Ils embarquent la technologie PixelLock, un système optique maison qui promet de garder la netteté d'un bord à l'autre de l'image. L'Aetherion Max affiche 3 300 ISO lumens contre 2 600 pour la version Pro, avec un contraste natif de 6 000:1 qui grimpe à 60 000:1 grâce au mode Enhanced Black Level. Et pour ceux que ça gêne, la technologie anti-arc-en-ciel réduit de 99,99 % l'effet arc-en-ciel en 2D comme en 3D.
Pour les joueurs, AWOL Vision annonce une latence de 1 ms, du VRR et de l'ALLM. C'est aussi le premier projecteur à proposer du Dolby Vision Gaming, ce qui n'est pas rien. Sous le capot, on a un chipset MT9655 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le tout avec du Wi-Fi 7 et un port Ethernet Gigabit. De quoi regarder la Coupe du monde ou se lancer dans une session gaming sur un mur de 200 pouces.
AWOL Vision propose aussi des bundles réservés à la campagne, avec des remises qui atteignent 5 497 dollars. Le pack Immersion Cinématographique Ultime comprend l'Aetherion Max, un écran de 132 pouces et un système audio surround ThunderBeat 4.1.2 pour 3 999 dollars au lieu de 8 997 dollars. Le pack Grand Vanish TV Masterpiece, à 8 999 dollars au lieu de 14 496 dollars, ajoute un meuble TV motorisé Vanish de 130 pouces et un écran ALR au sol.
La fiche technique est franchement impressionnante pour des vidéoprojecteurs à ce prix. Un triple laser 4K UST avec du Dolby Vision Gaming pour 2 000 dollars, ça n'existait pas il y a encore un an !
Après Valerion, place à Aetherion
Jusqu'à 200 pouces en 4K
Du gaming avec 1 ms de latence
Des bundles avec de grosses remises
