watchOS 8.5 permet de restaurer une Apple Watch depuis un iPhone

En effet, les Apple Watch qui affichaient le fatidique point d'exclamation rouge devaient auparavant être renvoyées au service après-vente et dans les ateliers de Cupertino, impliquant une immobilisation du périphérique et un utilisateur sans montre pendant quelques jours.(qui n'est pas encore disponible dans notre langue). Apple y explique qui'l faudra approcher une Apple Watch affichant un point d'exclamation rouge (ou une animation montrant un iPhone et une Apple Watch) d'un iPhone sous iOS 15.4 minimum (déverrouillé, connecté au Wi-Fi et avec le Bluetooth activé), puis de mettre l'Apple Watch sur son chargeur, de cliquer deux fois sur le bouton principal de la montre afin de lancer le processus de restauration de la montre (dont on pourra suivre l'évolution sur l'iPhone).