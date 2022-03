Nouveautés d'iOS 15.4 : trousseau iCloud, gâchettes adaptatives, SharePlay, Podcasts

Le nouvelle itérations des systèmes de Cupertino permettent aux utilisateurs. Cette fonctionnalité, aussi pratique que répandue au sein des gestionnaires de mots de passe tiers, fait en effet son arrivée avec iOS/iPadOS 15.4 et macOS 12.3. Les éventuelles notes ajoutées par mes utilisateurs seront ensuitet synchronisées et disponibles sur l'ensemble des appareils d'un même compte iCloud. De plus, les différents OS afficheront uIl arrivait parfois que Safari et le trousseau iCloud enregistrent seulement un mot de passe pour un site, sans sauvegarder l'identifiant l'accompagnant. Ce comportement peut prêter à confusion lors du prochain passage sur le même site car si le trousseau a bien conservé le sésame, ce dernier n'est pas associé à un nom d'utilisateur. Il est également désormais possible de masquer les avertissements relatifs à la sécurité affichés par les différents systèmes.Avec iOS 15.4, il est envisageable d'appeler un contact et de partager un contenu depuis une application tierce via SharePlay directement depuis l'interface de partage (auparavant, il fallait impérativement lancer FaceTime dans un premier temps)., la qualité audio de la sonnerie lors d'un appel restera en qualité normale pour les utilisateurs d'écouteurs/casques Bluetooth, et ne passera en mode conversation (audio dégradé) qu'une fois l'appel en cours,(affichage avec un taux de rafriachisement variable culminant à 120 Hz sur les iPhone 13 Pro)et tvOS prend en charge elles réseaux demandant une identification via une page web en mettant à profit un iPhone ou un iPad sous iOS/iPadOS 15.4.Cupertino tente également de redorer l'image de l'App Podcasts qui a été particulièrement malmenée ces derniers temps. Cette nouvelle mouture d'iOS permet de mettre à profit, avec plusieurs critères comme le tri par saison, par épisodes non lus, ou uniquement ceux qui ont été téléchargés sur l'appareil. Enfin, iOS 15.4 demande également aux utilisateurs de confirmer leurs réglages d'appel d'urgence au premier démarrage, et de définir un contact d'urgence si cela n'est pas déjà fait.